Miglior tempo per Valtteri Bottas nel pomeriggio del Mugello, dopo che il pilota della Mercedes aveva ottenuto la migliore prestazione anche nella sessione mattutina. Dietro al #77, troviamo Lewis Hamilton che, come al mattino, ha cercato più di prendere confidenza con la pista che ottenere la migliore prestazione, e Max Verstappen solamente a pochi decimi dalla Mercedes. Weekend, come da pronostico, in salita per la Ferrari con Leclerc in P10 e Vettel in P12 e fermo a bordo pista al termine della sessione.

BELLO AL VENERDI’

Definizione migliore non si potrebbe trovare per Valtteri Bottas che, come in altre occasioni, il venerdì sembra sempre essere in grado di dettare la sua legge, salvo poi perdersi nel resto del weekend. Per il finlandese 1:16.989 e due decimi rifilati a Lewis Hamilton che, contrariamente al solito, è sembrato meno in palla rispetto al suo teammate, anche se già da domani è lecito aspettarselo in piena lotta per la pole position.

BENE RED BULL E RENAULT

Dietro i due Mercedes troviamo le Red Bull, con Verstappen vicinissimo ad Hamilton e con Albon più distante dall’olandese, ma davanti alle Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon che anche qui al Mugello sembrano in grado di poter disputare un ottimo weekend.

GASLY SI CONFERMA, SORPRENDE RAIKKONEN

Bene anche in Toscana, a dimostrazione che l’aria italiana gli giova eccome, Pierre Gasly. Il pilota dell’Alpha Tauri, reduce dalla vittoria di Monza, ha messo la sua vettura in P8, davanti alla Racing Point di Perez (ottimo il passo gara delle vetture di Stroll senior) e alla sorpresa di giornata rappresentata da Kimi Raikkonen. Il finlandese, vittima di un incidente con il messicano appena appiedato dalla Racing Point, ha mostrato un ottimo feeling con il tracciato di Mugello mettendo la sua Alfa Romeo nella Top 10.

DELUDE LA FERRARI POMERIDIANA

Dopo il lampo della mattinata con Charles Leclerc, che aveva illuso il popolo ferrarista, la sessione pomeridiana è stata agrodolce per la Ferrari. Se da un lato abbiamo il miglioramento di Sebastian Vettel (12°) rispetto alle Libere 1, non si può dire lo stesso per il monegasco che non è andato oltre il 10° tempo, ottenendo tempi non esaltanti nella simulazione gara. Da non sottovalutare nemmeno il guaio riscontrato dal tedesco, che sul finire della sessione ha parcheggiato a bordo pista la sua SF1000 per un guasto tecnico.

MCLAREN IN DIFFICOLTA’ E HAAS FANALINO DI CODA

In sordina la sessione pomeridiana per il team di Woking, con Sainz e Norris rispettivamente in P13 e P14. Per l’inglese un fuoripista tra curva 3 e 4 che ha posto fine in anticipo alla sua sessione, mentre lo spagnolo si è lamentato a lungo del bilanciamento della sua McLaren. Chiudono la griglia virtuale Daniil Kvyat (15°), Gorge Russell (16°), Antonio Giovinazzi (17°), Nicholas Latifi (18°) e le due Haas di Kevin Magnussen (19°) e Romain Grosejan (20°). Da segnalare le due bandiere rosse esposte nel corso della sessione per l’incidente di Norris e per quello tra Kimi Raikkonen e Sergio Perez che sarà oggetto di investigazione da parte degli stewards.

Vincenzo Buonpane