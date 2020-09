La Ferrari disputerà il suo 1000° GP di Formula 1 con una livrea amaranto sul circuito del Mugello. La SF1000 scenderà in pista con una colorazione che ripropone la tonalità di rosso scuro della Ferrari 125 F1. Con questa monoposto, il Cavallino ha fatto il proprio debutto in F1 nel Gran Premio di Montecarlo 1950, la seconda gara del mondiale.

La scuderia del Cavallino rampante non prese parte al primo appuntamento del primo mondiale di Formula 1 e fece il suo debutto ufficiale a Montecarlo. Nella sua prima gara in Formula 1, la Ferrari ottenne il secondo posto con Alberto Ascari e il quarto posto con il francese Raymond Sommer.

Da quella gara, Ferrari è stata sempre presente in ogni gara ufficiale di Formula 1, vincendo sedici titoli mondiali costruttori e undici titoli mondiali piloti.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc indosseranno delle tute speciali per questa celebrazione. Inoltre, la scuderia del Cavallino rampante ritroverà per la prima volta i suoi tifosi dopo lo scoppio della pandemia del Covid-19.

Il vice presidente della Ferrari, Piero Ferrari, si è espresso per questa importante occasione: “Un traguardo così importante come i 1000 Gran Premi della Scuderia Ferrari nel Campionato del Mondo di Formula 1 non poteva non essere contrassegnato da qualcosa di speciale. È per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare all’evento una livrea commemorativa: le SF1000 scenderanno in pista al Mugello con quel colore rosso amaranto che caratterizzava la 125 S, la prima vettura da competizione a portare il nome Ferrari. Saranno amaranto anche le tute dei piloti. Inoltre, i numeri di gara sulle vetture di Charles e Sebastian riprendono la tradizione degli anni Cinquanta, quando erano verniciati a mano sulla carrozzeria.”

La Ferrari organizzerà un evento speciale, che verrà trasmesso sul sito e canali ufficiali della Ferrari. Inoltre, domenica, Mick Schumacher farà un giro di pista con la F2004, la monoposto con la quale il padre Michael vinse il suo ultimo mondiale nel 2004.

Chiara Zaffarano