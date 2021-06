Una partenza movimentata, una rimonta straordinaria e il riconoscimento di pilota del giorno per Leclerc sono la dimostrazione di una Ferrari che vuole lottare, e a cui di sicuro non manca la grinta

LE PRESTAZIONI DEI PILOTI

Carlos Sainz è il pilota giusto per il team di Maranello: è costante, abile, sa quando agire e non fa mai più del dovuto. Charles Leclerc invece si conferma il giovane talento che conosciamo bene.

Il pilota monegasco, costretto al pit stop dopo un contatto con la Alpha Tauri di Gasly, scivola in ultima posizione. La strategia salta, ma al muretto Ferrari salvano il salvabile e consentono, montando al momento giusto le gomme, una rimonta fino alla zona punti.

QUESTIONE DI FREDDEZZA

Lo spagnolo d’altro canto deve risalire in top ten dopo una qualifica da dimenticare, e lo fa con alcuni sorpassi perfetti, colpi da maestro da parte di un pilota che ha tanta freddezza, che lo portano a chiudere in sesta posizione.

La freddezza non manca anche a Leclerc, che sorpasso dopo sorpasso riesce a risalire la china e ad arrivare a centro gruppo alle spalle del suo compagno di squadra, conquistando meritatamente il riconoscimento di pilota del giorno.

Il riscatto dopo il pessimo GP di Francia arriva, la prestazione odierna ha dimostrato che la Ferrari c’è e ha voglia di lottare. I piloti non mancano, il loro talento è indubbio, e anche se le prestazioni della vettura non consentono il raggiungimento del podio, l’arrivo a punti non dovrebbe essere un problema per le restanti gare.

Beppe Dammacco

