Terza pole position in carriera per Carlos Sainz che ad Austin batte per 65 millesimi Charles Leclerc. Seguono le due Red Bull di Verstappen e Pérez con Hamilton a completare la top-5 nella classifica della qualifica odierna.

Non ha atteso le penalità ma ha voluto prendersela in pista: Carlos Sainz ha conquistato la prima pole position della Ferrari sul Circuit of the Americas permettendo alla Scuderia di eguagliare il record del 2004 di 12 pole stagionali. Lo spagnolo, che torna in pole per la prima volta dal Belgio, eguaglia con 3 pole in carriera, tra gli altri, Daniel Ricciardo e Jody Scheckter. Battuto, per 65 millesimi, Charles Leclerc, che domani non partirà dalla prima fila ma dalla sesta per le 10 posizioni di penalità dovute alla sostituzione di alcune componenti della power unit.

RED BULL BATTUTE, STROLL MIGLIORE DEGLI ALTRI

Dietro le due Ferrari, ha chiuso al terzo posto Max Verstappen, a 92 millesimi dalla pole e alla sua 15^ top-3 del 2022. Un Verstappen che domani in gara affiancherà Sainz in prima fila e che in qualifica è stato costretto a dover fare due giri di riscaldamento per portare in temperatura le gomme. Quarto tempo per Sergio Pérez, come Leclerc penalizzato ma di 5 posizioni. A seguire le due Mercedes di Hamilton e Russell che domani partiranno dalla seconda fila. Settimo tempo per Lance Stroll, alla miglior qualifica dell’anno per l’Aston Martin: domani il canadese scatterà quinto per effetto delle varie penalità. Chiudono la top-10 del sabato Norris, Alonso (penalizzato anche lui di 5 posizioni per il cambio del motore termico) e Valtteri Bottas, alla prima top-10 dall’Ungheria.

NORRIS SALVO GRAZIE A ZHOU

Niente miracolo per Alexander Albon, fuori dal Q3 per 27 millesimi. Chi si è salvato è stato Lando Norris, 10° in Q2 e ripescato per il Q3 grazie al tempo cancellato (per track limits in curva 12) a Zhou Guanyu che avrebbe qualificato al Q3 il cinese, invece solo 14°. Eliminato anche Vettel, 12° e che ha fatto notare in radio di aver perso tempo nei cambi di direzione. Fuori anche le due AlphaTauri con Gasly 13° e Yuki Tsunoda 15° e anch’egli, come Zhou, con l’ultimo giro cronometrato cancellato per track limits. Tra questi piloti, Zhou domani dovrà scontare una penalità di 5 posizioni per la sostituzione dell’ICE.

MCLAREN E ALPINE IN PENULTIMA FILA

In Q1 doppia clamorosa esclusione anche in ottica lotta per il quarto posto tra i Costruttori. Daniel Ricciardo si è ritrovato escluso per effetto della 17^ posizione, con problemi di sovrasterzo nel suo ultimo tentativo che gli è costato l’eliminazione. 18^ posizione per Esteban Ocon, subito dietro l’ex-compagno di squadra. McLaren e Alpine si ritrovano quindi con uno dei propri rappresentanti in penultima fila. Eliminati nella prima fase anche i due rappresentanti della padrona di casa Haas, con Magnussen 16° e 19° Mick Schumacher (autore anche di un testacoda in curva 1). Ultima posizione per Nicholas Latifi, alla sua ultima Austin e con la Williams che nella giornata di oggi ha ufficializzato che sarà Logan Sargeant a prendere il suo posto se ad Abu Dhabi otterrà gli ultimi punti necessari per la Superlicenza.

