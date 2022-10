È la Red Bull di Max Verstappen a comandare la terza sessione di libere del GP degli Stati Uniti. Il campione del mondo si è imposto al termine degli ultimi 60 minuti di prove di questo week-end in attesa delle qualifiche. Un turno particolare, che ha visto piloti e team concentrarsi non solo sulla simulazione del giro secco, ma anche sul passo gara.

VERSTAPPEN FAVORITO

Dopo aver occupato le FP2 testando le Pirelli 2023, l’ultima sessione di libere ha visto i piloti provare anche il ritmo di gara. Non è stata però tralasciata la simulazione del giro veloce, con le Red Bull e le Ferrari che si sono sfidate nel finale a suon di giri veloci.

Dopo un primo tentativo che ha visto Verstappen prevalere su Charles Leclerc per soli 10 millesimi, l’olandese si è poi imposto con un tempo di 1:35.825, unico al di sotto del crono di 1:36 in tutto il fine settimana. Il due volte campione del mondo ha messo tra sé ed il monegasco un distacco di 320 millesimi, con il ferrarista che dovrà scontare anche 10 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione del motore endotermico e del turbo sulla sua F1-75.

SAINZ PER ROVINARE LA FESTA

Detto della penalità di Leclerc, toccherà a Carlos Sainz provare a rovinare la festa a Verstappen. Il pilota spagnolo ha pagato però oltre 4 decimi dal primo tempo, ma proverà ad unirsi alla lotta per la pole position. Quarto tempo invece per l’altra Red Bull di Sergio Perez, che per buona parte del tempo ha comandato la sessione. Per il messicano un tempo di soli 4 millesimi più veloce di Lewis Hamilton, con l’inglese che cercherà di conquistare la seconda fila nel corso delle qualifiche.

Se i primi 5 piloti sono separati da poco più di mezzo secondo, il distacco è ben più ampio dal sesto posto in poi. Fernando Alonso paga infatti 1.1 secondi da Verstappen, sesto davanti alla seconda Mercedes di George Russell.

A seguire le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll, con Pierre Gasly a completare la top ten. Archiviate le prove libere, la F1 tornerà in pista per le qualifiche del GP degli Stati Uniti a mezzanotte orario italiano.

Carlo Luciani

