E’ Sergio Perez a chiudere in prima posizione il terzo e ultimo turno di prove libere del GP degli Stati Uniti. Il pilota Red Bull ha preceduto di un decimo la Ferrari di Carlos Sainz, sorpresa di questa sessione. Avrebbero chiuso in prima e seconda posizione Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma l’infrazione dei track limits nel loro giro migliore ha fatto scalare i due contendenti al titolo rispettivamente in terza e sesta posizione.

HAMILTON E VERSTAPPEN SBAGLIANO, PEREZ NE APPROFITTA CHIUDENDO AL COMANDO LA FP3 NEGLI STATI UNITI

L’ultima sessione di prove libere lascia parecchi dubbi in vista della qualifica. Rispetto alla giornata di ieri Red Bull sembra aver guadagnato terreno rispetto a Mercedes e solo il turno ufficiale del pomeriggio texano chiarirà le gerarchie. Passi avanti anche per Ferrari e McLaren che si mettono, al momento, a sandwich tra le due vetture di riferimento.

BRILLA SAINZ, LECLERC IMPERFETTO

Con la seconda soft nuova Carlos Sainz chiude un giro quasi perfetto e si piazza secondo, mentre Lando Norris lo segue quasi a ruota in quarta posizione. Un giro con qualche sbavatura di troppo relega alla nona posizione Charles Leclerc mentre Daniel Ricciardo piazza la sua Mclaren in settima. Sarà lotta serrata in qualifica. Tra le due monoposto si piazza l’AlphaTauri di Pierre Gasly, ottavo mentre Esteban Ocon chiude la top ten.

VETTEL APPENA FUORI DALLA TOP TEN

Il pilota francese precede la Aston Martin di Sebastian Vettel ed alla Williams di George Russell. Entrambi i piloti motorizzati Mercedes scatteranno dal fondo della griglia causa sostituzione del power unit. Tredicesima l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen davanti alla Williams di Nicholas Latifi e l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Lontana anche la seconda Aston Martin di Lance Stroll davanti a Fernando Alonso (altro penalizzato in vista di domenica) poi l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e le due Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Samuele Fassino