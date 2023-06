La F1 accende i motori al Montmelò per il GP di Spagna, che potrete seguire con noi e la nostra cronaca web. Dopo le qualifiche che hanno visto la prima fila di Verstappen e Sainz, la domanda rimane sempre una: Red Bull farà nuovamente centro? Sicuramente un risultato a sorpresa non andrà ad alterare troppo gli equilibri di un campionato già ben instradato. Bisogna notare come manchino ancora molte gare al termine, per cui siamo ancora in tempo per porre le radici di un risultato a sorpresa verso la fine dell’anno. Come sempre, potete seguire la cronaca web qui oppure la cronaca via YouTube.





Luca Colombo