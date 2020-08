Nel caldissimo week-end di Ferragosto, la Formula 1 torna in Spagna per il sesto appuntamento stagionale. Il dominio firmato Mercedes in qualifica sembra comunque non escludere dai giochi Max Verstappen, mentre le Ferrari cercheranno la risalita dopo qualifiche disastrose. Seguite il nostro commento live e dalle ore 15:00 la cronaca web su Radio LiveGP affidata a Marco Privitera, Vincenzo Buonpane e Michele Montesano. Buon divertimento!

Julian D’Agata