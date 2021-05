Charles Leclerc ha corso una splendida gara, cogliendo il quarto posto nel Gran Premio di Spagna, grazie a una performance solida realizzata con la sua Ferrari. Il compagno Carlos Sainz ha concluso la gara in settima posizione. Più o meno il risultato di ieri, quando Leclerc ha terminato la qualifica in quarta posizione battendo il compagno che si è accontentato dalla sesta posizione.

La gara di Leclerc

Alla partenza Leclerc ha sorpassato Bottas per poi difendere la posizione dal finlandese. Leclerc è riuscito a mantenere la terza posizione, nonostante la pressione, ma dopo il pitstop subisce il sorpasso del pilota Mercedes.

Queste sono le dichiarazioni di Leclerc al termine della gara: “Abbiamo fatto la gara perfetta, senza errori e con una strategia ottima. In partenza ho visto l’opportunità di sorpassare Bottas sulla sinistra e sono riuscito nella manovra. Con le medie ho avuto un buon passo, ho gestito bene le gomme e speravo di andare sul podio. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Sono contento del risultato. Sono migliorato rispetto alla passata stagione e continuo a lavorare per raggiunger il podio.”

Leclerc conclude pensando già alla prossima gara: “Monaco? Proveremo a conquistare il podio”.

La gara di Sainz

Sbiadita la gara di Sainz, che alla partenza perde due posizioni e durante la gara riesce a sorpassare solo Ocon per il settimo posto. Sul finire della gara, lo spagnolo non riesce ad impensierire Ricciardo con la sua McLaren, concludendo al settimo posto.

Queste le dichiarazioni di Sainz: “La partenza non è stata buona, potevo fare di più, ma ho perso delle posizioni. Manca ancora un po’ di velocità sul rettilineo, se si fa una brutta partenza non c’è possibilità di rimonta. Devo migliorare la partenza poiché i pit-stop e la strategia sono stati perfetti e la macchina era da Top 5. Speriamo di essere così veloci anche a Monaco”.

Chiara Zaffarano