Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del Gran Premio di Sakhir, precedendo il nuovo team mate Russell per soli 26 millesimi! Terzo tempo per Max Verstappen, ma è da sottolineare il giro da fenomeno di Charles Leclerc, quarto alla fine.

Bottas ha dunque fatto il suo dovere, una volta assente il caposquadra Hamilton. Il finlandese ha sfruttato al meglio la sua Mercedes sul nuovo layout del Bahrain, dominando le tre sessioni di qualifica. Unico brivido nel finale, quando George Russell si è avvicinato con il record nel terzo settore. 53.377 il tempo finale di Bottas.

Da applausi il britannico, che ha fatto il suo, e domani potrà dire la sua partendo in prima fila per la prima volta in carriera. Molto bravo anche Max Verstappen, terzo alla fine, mentre il suo team mate Albon è naufragato in 12° posizione, in difficoltà soprattutto nel traffico. Max partirà con gomma rossa, mentre i Mercedes con gomma gialla.

Quarta posizione per Charles Leclerc, che ha mostrato tutto il suo potenziale nel suo giro in Q3. Il monegasco, dopo aver sfruttato il treno di gomme soft nuove a disposizione, ha fatto da spettatore negli ultimi minuti, ben conscio del fatto che il suo tempo sarebbe stato difficile da migliorare.

Delusione invece per Sebastian Vettel, che non è riuscito a qualificarsi per il Q3 e si è fermato in 13° piazza. Quinto ha chiuso Sergio Perez sulla Racing Point; bravo il messicano a mettersi alle spalle i suoi più diretti avversari, mentre Lance Stroll scatterà dalla decima casella.

Sesto Daniil Kvyat, bravo in quest’occasione a sfruttare meglio le situazioni rispetto al team mate Gasly, nono. Settima piazza per Daniel Ricciardo, con l’unica Renault arrivata fino in fondo, mentre Ocon partirà domani in 11° posizione.

Qualifica dai due volti in casa McLaren; Sainz è arrivato alla fine ottavo, mentre Lando Norris ha abortito l’ultimo tentativo in Q2, finendo 15°. L’inglese è sembrato in difficoltà soprattutto nella gestione del traffico, in particolare nel secondo settore.

Da sottolineare l’ottima qualifica di Giovinazzi 13°, ben davanti al team mate Raikkonen 17°. Fanalino di coda Pietro Fittipaldi con la Haas; il brasiliano sarebbe comunque partito ultimo per la sostituzione della centralina. Bravo anche Jack Aitken, poco lontano dal più esperto Nicholas Latifi.

Sarà una gara spettacolare quella di domani, da seguire in diretta con Radio Livegp!

GP SAKHIR F1 2020 - Sabato 5 Dicembre 2020 - GRIGLIA DI PARTENZA Nr Pilota Team --Q1-- --Q2-- --Q3-- Gap 1 V. Bottas Mercedes 53"904 53"803 53"377 2 G. Russell Mercedes 54"160 53"819 53"403 +0"026 3 M. Verstappen Red Bull 54"037 53"647 53"433 +0"056 4 C. Leclerc Ferrari 54"249 53"825 53"613 +0"236 5 S. Perez Racing Point 54"236 53"787 53"790 +0"413 6 D. Kvyat AlphaTauri 54"346 53"856 53"906 +0"529 7 D. Ricciardo Renault 54"388 53"871 53"957 +0"580 8 C. Sainz McLaren 54"450 53"818 54"010 +0"633 9 P. Gasly AlphaTauri 54"207 53"941 54"154 +0"777 10 L. Stroll Racing Point 54"595 53"840 54"200 +0"823 ------------------------------------------------------------------------- 11 E. Ocon Renault 54"309 53"995 12 A. Albon Red Bull 54"620 54"026 13 S. Vettel Ferrari 54"301 54"175 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo 54"523 54"377 15 L. Norris McLaren 54"194 54"693 --------------------------------------------------------- 16 K. Magnussen Haas 54"705 27 N. Latifi Williams 54"796 18 J. Aitken Williams 54"892 19 K. Raikkonen Alfa Romeo 54"963 20 P. Fittipaldi Haas 55"426

Nicola Saglia