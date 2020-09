Nelle prove libere che precedono le qualifiche del Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi, a essere il più veloce è stato Lewis Hamilton che, dopo non aver brillato nella giornata di venerdì, si è imposto sul compagno di squadra Valtteri Bottas e sulla McLaren di Carlos Sainz. Serrata la lotta dietro Bottas con ben 10 vetture racchiuse in un solo secondo, anche se sia Max Verstappen, sia Daniel Ricciardo hanno trovato delle difficoltà nel loro giro buono.

Una FP3 anomala quella appena conclusa sul tracciato di Sochi. Anomala perchè contrariamente agli altri Gran Premi si è girati su tempi più lenti della passata stagione. I motivi? Sicuramente un manto stradale che ha mandato in difficoltà i piloti, impossibilitati o quasi a mandare in temperatura gli pneumatici.

HAMILTON FA IL VUOTO

Chi non ha trovato difficoltà è stato Lewis Hamilton. Il sei volte Campione del Mondo, che in caso di vittoria domani eguaglierebbe le 91 vittorie di Michael Schumacher, ha letteralmente stracciato la concorrenza, rifilando ben 7 decimi al compagno di squadra Bottas che, per sua stessa ammissione, non ha trovato un giro pulito nel suo tentativo con gomme rosse.

DIETRO BOTTAS LA LOTTA E’ SERRATA

Dietro il finlandese, la McLaren di Carlos Sainz è la prima vettura di un nutrito pacchetto di mischia. Dietro allo spagnolo, infatti, troviamo nello spazio di un solo secondo ben 10 vetture partendo da Esteban Ocon (4°) e finendo con George Russell (13°).

FERRARI IN CHIAROSCURO, MALE VERSTAPPEN

In questo gruppetto troviamo le due Ferrari e la Red Bull di Max Verstappen. Contrariamente al solito trend in casa Ferrari è Sebastian Vettel a stare davanti a Charles Leclerc, con il 7° tempo contro il 12° del monegasco. Non positiva nemmeno la sessione per Max Verstappen che ha chiuso con la P6 ad un secondo dal tempo del leader, mentre è andata peggio al compagno Albon che ha terminato con la P19 finale.

Appuntamento alle 14 con la qualifica che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di Russia. Qualifica che potrete seguire grazie al commento Live su RadioLiveGP a partire dalle 13:50.

Vincenzo Buonpane