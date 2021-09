Dopo il GP d’Italia a Monza il Circus della F1 fa tappa a Sochi per il quindicesimo appuntamento stagionale. Nelle qualifiche condizionate dal meteo, a conquistare la pole position è stato Lando Norris che avrà al suo fianco l’ex compagno di squadra Carlos Sainz, mentre dalla seconda fila scatteranno George Russell e Lewis Hamilton. Partenza dal fondo, invece, per Max Verstappen e Charles Leclerc per aver sostituito le rispettive power unit.

