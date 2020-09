Dopo due settimane la Formula 1 torna in pista a Sochi per il GP di Russia. Lewis Hamilton, quasi rimasto fuori dalla Q3, parte dalla pole position e al suo fianco avrà un cliente “interessante”: Max Verstappen. Secondo l’inglese la partenza al palo, con il gioco delle scie nelle fasi iniziali della corsa, lo penalizzerà, così come il partire con le gomme morbide. In AMG Mercedes, però, hanno sempre vinto a Sochi, quindi perché non dovrebbe andare così anche quest’anno? Seguite con noi la gara e con il commento dal vivo su Radio LiveGP curato dalla nostra Redazione Auto, per scoprire se questo GP ci regalerà qualche risultato a sorpresa come le ultime due gare.

Luca Colombo