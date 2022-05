Il calendario di F1 verrà disputato sulla distanza di ventidue gare e non ventitré come inizialmente pianificato: il GP di Russia non sarà rimpiazzato.

Niente rimpiazzi

In seguito all’inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina, correva la fine di Febbraio, F1, FIA e scuderie avevano cancellato l’appuntamento in Russia a Sochi, che avrebbe dovuto occupare il fine settimana del 23-25 Settembre. All’epoca i comunicati, scritti in maniera sibillina, parlavano di gara cancellata, lasciando tuttavia aperta la porta ad eventuali rimpiazzi.

Le voci più insistenti vedevano un GP in Turchia, all’Istanbul Park, come possibile sostituto, ma, apprendendo l’intenzione ufficiale della F1, la gara russa non verrà rimpiazzata. In altre parole il calendario 2022 troverà articolazione su ventidue appuntamenti e non più ventitré come pianificato ad inizio anno. Ricordiamo, inoltre, che ad inizio Marzo la F1 ha terminato il contratto con gli organizzatori del GP di Russia, quindi non vedremo, perlomeno, nel futuro prossimo la gara di San Pietroburgo a Igora Drive.

Calendario aggiornato

Andiamo a ricapitolare, dunque, il calendario gare per la F1 del 2022 aggiornato ad oggi:

1 Bahrein Gulf Air Bahrain Grand Prix Bahrain International Circuit Manama 20-mar DISPUTATO

2 Arabia Saudita STC Saudi Arabian Grand Prix Jeddah Corniche Circuit Gedda 27-mar DISPUTATO

3 Australia Heineken Australian Grand Prix Albert Park Circuit Melbourne 10-apr DISPUTATO

4 Emilia-Romagna Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola 24-apr DISPUTATO

5 Stati Uniti Crypto.com Miami Grand Prix Miami International Autodrome Miami 08-mag DISPUTATO

6 Spagna Pirelli Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló 22-mag

7 Monaco Grand Prix de Monaco Circuit de Monaco Monaco 29-mag

8 Azerbaigian Azerbaijan Grand Prix Baku City Circuit Baku 12-giu

9 Canada Grand Prix du Canada Circuito Gilles-Villeneuve Montréal 19-giu

10 Regno Unito Lenovo British Grand Prix Silverstone Circuit Silverstone 03-lug

11 Austria Großer Preis von Österreich Red Bull Ring Spielberg 10-lug

12 Francia Lenovo Grand Prix de France Circuit Paul Ricard Le Castellet 24-lug

13 Ungheria Aramco Magyar Nagydíj Hungaroring Mogyoród 31-lug

14 Belgio Rolex Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps Stavelot 28-ago

15 Paesi Bassi Heineken Dutch Grand Prix Circuit Zandvoort Zandvoort 04-set

16 Italia Pirelli Gran Premio d’Italia Autodromo nazionale di Monza Monza 11-set

17 Singapore Singapore Airlines Singapore Grand Prix Marina Bay Street Circuit Singapore 02-ott

18 Giappone Honda Japanese Grand Prix Suzuka International Racing Course Suzuka 09-ott

19 Stati Uniti Aramco United States Grand Prix Circuit of the Americas Austin 23-ott

20 Messico Gran Premio de la Ciudad de México Autodromo Hermanos Rodríguez Città del Messico 30-ott

21 Brasile Heineken Grande Prêmio de São Paulo Autódromo José Carlos Pace San Paolo 13-nov

22 Emirati Arabi Uniti Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit Abu Dhabi 20-nov

