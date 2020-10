La Formula 1 ritorna in Portogallo sul tracciato di Portimao e la prima fila è territorio di caccia delle Mercedes. Hamilton parte in pole, Bottas al suo fiano ed entrambi montano le gomme medie. Lo stesso azzardo in qualifica ha pagato sulla Ferrari di Leclerc, quarto, ma le PU Ferrari partono in maggioranza nella parte meno nobile dello schieramento. Tra Verstappen e la novità del tracciato, ci sarà spazio per qualche sorpresa? Scopritelo con la nostra cronaca live e il commento su Radio LiveGP curato dalla Redazione Auto.

Julian D’Agata