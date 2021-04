Valtteri Bottas ottiene il miglior tempo nella FP1 del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento in calendario della Formula 1 2021. Il pilota finlandese ha segnato un 1:19.648 come miglior riferimento, tempo che gli ha permesso, per soli 25 millesimi, di precedere la Red Bull di Max Verstappen.

VERSTAPPEN A UN NULLA DA BOTTAS

L’olandese del team Red Bull è riuscito a segnare un tempo quasi identico al battistrada Mercedes, nonostante forti vibrazioni accusate dai suoi pneumatici soft. Verstappen precede il proprio team-mate Sergio Perez, distanziato di due decimi. Quarto crono assoluto per la Ferrari di Charles Leclerc, vicinissimo alla Red Bull del messicano.

Quinto tempo per Lewis Hamilton, parso più in difficoltà rispetto al compagno di squadra. Il britannico ha accusato via radio problemi di bilanciamento con la sua vettura. Più staccato Pierre Gasly che termina il turno in sesta posizione, davanti a un sorprendente George Russell. La Williams, al momento, sembra confermare quanto di buono fatto vedere a Imola.

QUALCHE SBAVATURA PER SAINZ

Ottavo tempo per la prima McLaren in classifica, quella di Lando Norris, a precedere di pochi millesimi la Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha commesso un piccolo errore durante il suo giro migliore, cosa che non gli ha permesso di scalare la classifica. Decimo tempo, a chiudere la top ten, per l’Alpine di Esteban Ocon.

Fernando Alonso ha chiuso in quattordicesima posizione, davanti all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e all’Aston Martin di Sebastian Vettel. Diciassettesimo tempo per il neo pilota riserva Alfa Callum Ilott, staccato poco più di 4 decimi dal titolare finlandese.

Tutti i piloti hanno lamentato grosse carenze di grip, su un asfalto che già lo scorso anno ha creato molte insidie. I saliscendi del tracciato di Portimao si stanno confermando estremamente sfidanti. Semaforo verde per il secondo turno di libere alle 16:00.

A good start to the weekend for @ValtteriBottas 👏 And nice work from @callum_ilott on his F1 track debut👍#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/ZjmflTF0XM — Formula 1 (@F1) April 30, 2021

Samuele Fassino

