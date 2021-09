Un Max Verstappen assolutamente strepitoso ha colto la pole position nel Gran Premio di casa, davanti a 70000 tifosi Orange letteralmente scatenati. Dietro di lui, un altrettanto mostruoso Lewis Hamilton, a soli 38 millesimi, mentre il suo team mate Bottas ha chiuso a tre decimi. Bene le Ferrari, ma da sottolineare è assolutamente la settima posizione di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

Max imprendibile, ma Lewis è sempre lì

Quella che ci aspetta domani sarà una battaglia da vivere tutta d’un fiato! La qualifica di oggi è stata certamente un degno antipasto; una pista unica, dove ogni errore viene pagato a caro prezzo. Lo sanno bene Russell e Latifi, che durante il Q2 hanno messo a muro le rispettive Williams, causando due bandiere rosse che hanno interrotto la sessione.

Nulla ha potuto scalfire la concentrazione di Max Verstappen, che grazie al tempo di 1:08.885 ha potuto festeggiare la settima pole stagionale. Una prestazione incredibile, considerando il problema al DRS che durante l’ultimo giro non si è aperto del tutto sul rettilineo finale. Nota negativa la prestazione di Perez, solo 16° anche a causa dell’errore di valutazione del team che non gli ha concesso di effettuare il secondo tentativo per qualificarsi (e non è la prima volta quest’anno).

Bella prestazione delle due Mercedes, che restano col fiato sul collo di Max. Hamilton ha compiuto un ultimo tentativo da fenomeno quale veramente è, sfiorando l’impresa. In questo modo, domani potrà attaccarlo già dalla prima curva. Da sottolineare il quarto posto di Gasly con l’Alpha Tauri e il decimo di Daniel Ricciardo, entrambi migliori dei rispettivi team mate esclusi dal Q3.

Entrambe le Ferrari in Q3, Giovinazzi più forte della sfortuna

Quinto posto finale per Charles Leclerc, che sul finale non è stato brillantissimo, anche a causa di un leggero sovrasterzo nell’ultimo tentativo. Dietro di lui ha chiuso Carlos Sainz, che ha capitalizzato al meglio il lavoro dei suoi meccanici dopo il botto in FP3.

A mezzo decimo dallo spagnolo, ha chiuso un ottimo Antonio Giovinazzi. In Q2 il pugliese ha avuto un problema al dado dell’anteriore destra, ma poi è riuscito a scendere in pista e dare il massimo. Una settima piazza che domani potrà portarlo ad un buon risultato su una pista nuova per tutti. Diciottesimo il team mate Robert Kubica, da applausi dopo essere stato chiamato in extremis a sostituire Raikkonen positivo al Covid.

Applausi anche per le Alpine, entrambe in top ten con Ocon davanti ad Alonso per pochi millesimi.

Una grande qualifica di Verstappen, quella di oggi; ora aspettiamo di vedere come andrà la gara di domani, su una pista mitica che entra diritto tra le più belle del Mondiale!

GP OLANDA F1 2021 - Sabato 4 Settembre 2021 - GRIGLIA DI PARTENZA Nr Pilota Team --Q1-- --Q2-- --Q3-- Gap 1 M. Verstappen Red Bull 1'10"036 1'09"071 1'08"885 2 L. Hamilton Mercedes 1'10"114 1'09"726 1'08"923 +0"038 3 V. Bottas Mercedes 1'10"219 1'09"769 1'09"222 +0"337 4 P. Gasly AlphaTauri 1'10"274 1'09"541 1'09"478 +0"593 5 C. Leclerc Ferrari 1'09"829 1'09"437 1'09"527 +0"642 6 C. Sainz Ferrari 1'10"022 1'09"870 1'09"537 +0"652 7 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'10"050 1'10"033 1'09"590 +0"705 8 E. Ocon Alpine 2'01"824 1'09"919 1'09"933 +1"048 9 F. Alonso Alpine 1'10"435 1'10"020 1'09"956 +1"071 10 D. Ricciardo McLaren 1'10"255 1'09"865 1'10"166 +1"281 ------------------------------------------------------------------------- 11 G. Russell Williams 1'10"382 1'10"332 12 L. Stroll Aston Martin 1'10"438 1'10"367 13 L. Norris McLaren 1'10"489 1'10"406 14 N. Latifi Williams 1'10"093 1'11"161 15 Y. Tsunoda AlphaTauri 1'10"462 1'11"161 -------------------------------------------------------- 16 S. Perez Red Bull 1'10"530 17 S. Vettel Aston Martin 1'10"731 18 R. Kubica Alfa Romeo 1'11"301 19 M. Schumacher Haas 1'11"387 20 N. Mazepin Haas 1'11"875

Nicola Saglia