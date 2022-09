Solo 21 millesimi ieri a separare Verstappen e Leclerc durante le qualifiche del Gran Premio d’Olanda. Vedremo se il monegasco riuscirà a impensierire il leader del Mondiale e a rovinargli la festa, su un tracciato che da tre giorni è invaso dalla marea Orange. Dietro di loro, Sainz potrà sicuramente dire la sua, così come i due piloti Mercedes, sempre in agguato per quanto riguarda le posizioni del podio.

Nicola Saglia