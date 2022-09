Charles Leclerc chiude le FP3 del GP d’Olanda con il miglior tempo, davanti di 0,066″ a George Russell su Mercedes, con Max Verstappen che completa la top-3 delle ultime prove in vista delle qualifiche della gara di F1.

Buona prova per le Ferrari che chiudono in prima e quarta posizione (con Carlos Sainz). Da segnalare che a metà sessione la vettura di Leclerc ha subito una serie di lavori che hanno coinvolto molti tecnici. Secondo le dichiarazioni della scuderia di Maranello non ci sono stati problemi e il monegasco ha potuto riprendere le prove. In seguito a questo stop Leclerc ha segnato il tempo di 1:11.632s, valido per il primo posto di sessione.

Russell chiude secondo a pochissima distanza da Leclerc. Verstappen, primo nella prima fase con le gomme morbide, ha concluso in terza posizione a 0,161″ dal pilota Ferrari. L’olandese ha girato con il secondo set di morbide più tardi degli altri. Il suo compagno di squadra Perez, velocissimo nelle fasi iniziali, chiude sesto molto staccato, con un secondo treno di gomme morbide non ottimale. Quinta posizione per Hamilton.

Fernando Alonso ha chiuso al settimo posto davanti a Sebastian Vettel, con Mick Schumacher nono e Lando Norris decimo. Male per le Alpha Tauri, in quindicesima e sedicesima posizione e per le Alfa Romeo, non in grado di sfruttare bene le gomme morbide. Appuntamento con le qualifiche alle 15:00.

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁@Charles_Leclerc leads the way into qualifying ⏱️@SChecoPerez with the most laps in our final practice session 📈#DutchGP #F1 pic.twitter.com/zc66N2DMkT — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

Luca Colombo

