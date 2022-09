Un weekend normale quello della Mercedes che a Monza non è sembrata, almeno stando a quanto visto in questa prima giornata, poter competere soprattutto con la Ferrari per il podio. Ma in una qualifica dove a farla da padrona saranno le penalizzazioni, fondamentale sarà cercare di sfruttare qualsiasi occasione si presenterà, effetto scia compreso.

LA DISPONIBILITA’ DI LEWIS

Sessioni difficili per l’anglo-caraibico che in generale non si è detto particolarmente soddisfatto della sua Mercedes, dicendosi anche disposto a concedere la propria scia al compagno di squadra George Russell nella qualifica di domani: “Non siamo particolarmente veloci. Abbiamo semplicemente apportato alcune modifiche all’assetto tra le PL1 e le PL2. Nulla di eccezionale, ma in qualche modo siamo andati molto più lenti. Ferrari e Red Bull? Loro sono andati molto più veloce, sì. Sto dando il massimo, ma non mi sembra di essere particolarmente veloce. Scia a George? Beh, questo settimana sta a lui scegliere la posizione delle vetture in qualifica, dunque io farò il mio programma normale, se lui vorrà la scia si metterà dietro”.