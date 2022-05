E’ Charles Leclerc a conquistare la pole position del GP Miami di F1. Alle sue spalle uno straordinario Carlos Sainz che chiude una prima fila tutta Ferrari. In terza e quarta posizione le due Red Bull di Verstappen e Perez, con l’olandese che ha commesso un errore nell’ultimo tentativo lanciato. Ottimo quinto Valtteri Bottas che piazza la sua Alfa davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, sesto. Settima posizione per l’AlphaTauri di Gasly seguito dalla McLaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Tsunoda e l’Aston Martin di Stroll. Appuntamento sulle pagine di LiveGP domani ore 22 italiane per il GP Miami di F1.

LA CRONACA LIVE

Tutto pronto all’Hard Rock Stadium per le qualifiche valide per il GP Miami di F1. Nelle FP3 abbiamo visto svettare la Red Bull di Sergio Perez, seguito da Charles Leclerc e Max Verstappen. Le Mercedes invece hanno chiuso fuori dalla top ten, non ritrovando il passo mostrato ieri pomeriggio. Chi conquisterà la prima pole position sul nuovo circuito americano? Scopritelo seguendo la cronaca live delle qualifiche del GP Miami di F1 curata dalla nostra Redazione Auto.

Julian D’Agata