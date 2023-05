Continua la striscia di risultati positivi per Fernando Alonso e Aston Martin, che nelle qualifiche del GP di Miami valido per il campionato 2023 di F1 ottengono la prima fila e scatteranno dietro Sergio Perez al via.

Fernando secondo in griglia

Lo spagnolo sicuramente beneficia della battuta a vuoto di Max Verstappen e Charles Leclerc per ottenere una posizione chiave in griglia, che teoricamente assicura un 1-on-1 con il messicano della Red Bull nelle prime curve.

Oggettivamente il giro buono di Fernando paga tre decimi e mezzo rispetto alla tornata della pole di Perez. L’asturiano, tra l’altro, non migliora il tempo ottenuto nel Q2. Teoricamente la strisciata dei tempi della Q2 lo proiettava in seconda fila, come risultato migliore. La storia delle Q3 ha seguito un altro corso e lo spagnolo ha capitalizzato il miglior risultato disponibile.

Cosa attendere dalla gara? Detto fuori dai denti, probabilmente le due Red Bull hanno abbastanza passo per tenere Fernando a distanza. Se nel poker contano le carte e le fiches sul tavolo, Fernando potrebbe giocare…”la mano” giusta al via, impostando poi il suo ritmo.

La comparazione della traccia telemetrica tra Fernando e Sergio ci fa notare come la Red Bull abbia disposto di un vantaggio competitivo praticamente su tutto il giro.

Seguono i tempi, corredati dei parziali:

Driver PER LapTime 0 days 00:01:26.841000 Sector1Time 0 days 00:00:28.942000 Sector2Time 0 days 00:00:33.049000 Sector3Time 0 days 00:00:24.850000 Driver ALO LapTime 0 days 00:01:27.202000 Sector1Time 0 days 00:00:29.140000 Sector2Time 0 days 00:00:33.257000 Sector3Time 0 days 00:00:24.805000

Haas e Alpine

Le qualifiche hanno riservato ulteriori prestazioni a sorpresa. Quarto posto di Kevin Magnussen con la Haas, mentre le Alpine di Gasly ed Ocon occupano rispettivamente la quinta e ottava casella.

K-Mag non è nuovo a questi “colpi” in qualifica e di sicuro il primo giro di aggiornamenti sulla vettura hanno sortito i risultati sperati, che dovranno poi trovare conferma sul passo gara.

Per la scuderia francese, invece, vediamo un ottimo risultato corale, ottenuto dopo un fine settimana difficile a Baku. Pierre Gasly ha dichiarato: “Sono molto contento delle qualifiche di oggi e partire quinti ci mette in una buona posizione per la gara. È fantastico che sia Esteban che io siamo tra i primi dieci per garantire un importante risultato di squadra, soprattutto dopo lo scorso fine settimana. Per noi è importante tornare forti. La bandiera rossa è stata sfortunata proprio mentre stavamo per iniziare il nostro ultimo giro con le nuove gomme Soft perché mi sentivo abbastanza bene e sarebbe stato interessante vedere dove saremmo finiti. Detto questo, il mio giro con gomme usate è stato discreto, abbastanza per essere quinto in griglia e guardiamo tutti avanti alla gara di domani dove dovremo puntare a convertire questa prestazione in punti”.

