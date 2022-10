Aveva fatto presagire una gara dalle grandi aspettative la Mercedes, ma il GP Messico si è concluso con la vittoria di Verstappen che ha realizzato il record di 14 gare in un’unica stagione. Mercedes, con una differente strategia di gomme, ha comunque dimostrato di avere un passo gara all’altezza di Red Bull. Viene perciò da chiedersi: si poteva osare di più?

Gomme diverse in partenza per Mercedes

Mentre i piloti Red Bull e Ferrari sono partiti con gomme soft usate, in casa Mercedes hanno deciso di puntare sulla strategia ad una sosta montando le medie.

“Sapevo che non avrei potuto superare Max all’esterno e all’interno c’era Lewis. Non volevo toccarlo, e per questo ho perso 2 posizioni.“, il commento di George Russell ai microfoni di Sky Sport F1 Italia in merito alla sua partenza. Il pilota, infatti, dalla seconda posizione in griglia è scalato in quarta dopo le prime curve.

Il via del gp del Messico per entrambi i piloti Mercedes è stato infatti deciso dalla gomma utilizzata. “Forse se avessimo iniziato con la soft saremmo potuti essere un po’ più vicini [a Red Bull].“, ha dichiara Lewis Hamilton post gara. “Ho chiesto se uno di noi poteva usare la morbida, hanno detto che la media era la migliore.“

Un dato che però emerge analizzando i tempi e le prestazioni di tutti i piloti è la minima differenza tra le mescole. Ciò potrebbe aver sbaragliato le carte in tavola, complicando ulteriormente la gara e le strategie di Mercedes.

Gara tra errori di strategia e speranze

Lo sviluppo del GP del Messico lasciava presagire che, visto il buon passo gara e, appunto, la tenuta della gomma, Mercedes avrebbe potuto utilizzare la strategia ad una sosta montando direttamente la soft come richiesto da Russell in un team radio. Un rischio che le frecce d’argento non hanno voluto correre, passando alle hard prima con Hamilton e poi con il pilota numero 63.

Nonostante fosse la strategia consigliata da Pirelli, il previsto degrado delle medie sulle vetture di Verstappen e Pérez non è arrivato ed entrambi i piloti Mercedes hanno dovuto lottare per stabilizzare le gomme dure, mentre il distacco con Verstappen cresceva e col messicano si riduceva.

Ricordiamo, però, che per la Mercedes il GP del Messico era la migliore chance per vincere la prima gara della stagione. E per Hamilton di continuare il suo trend di almeno una vittoria a stagione.

“È un weekend che ha lasciato cose positive per noi”, ha dichiarato George Russell post gara. Però Mercedes avrebbe potuto ambire ad un risultato migliore con una differente strategia di gomme? Col senno di poi sì. Molto probabilmente non avrebbe vinto, il ritmo di Verstappen era superiore, ma entrambi i piloti sarebbero potuti andare a podio.

Non è mancata infatti la frecciatina dei piloti: “Peccato un pochino per la strategia…”

Anna Botton