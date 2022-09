E’ stata un’ottima giornata quella appena conclusasi per l’Alpine che, in entrambe le sessioni, ha piazzato Esteban Ocon e Fernando Alonso nella Top 10, appena dietro ai top team.

E’ solamente venerdì, è vero, ma se il buongiorno si vede dal mattino quello dell’Alpine a Monza potrebbe essere davvero molto buono. Nessun problema particolare, programma di lavoro rispettato e piloti soddisfatti anche in previsione di un weekend che potrebbe portare punti pesanti nella classifica del team francese.

CONCENTRAZIONE E TESTA AL SABATO

E’ un Esteban Ocon determinato e sicuro di sè quello che si presenta nel retro box dell’Alpine per le consuete interviste post sessione: “È sempre un piacere guidare in Italia e a Monza. È stato un buon venerdì per noi, con due sessioni produttive ed entrambe le vetture nella top ten. Ci concentreremo su noi stessi e su come continuare a tirare fuori prestazioni in vista di domani. Osserveremo i nostri dati e analizzeremo anche i possibili scenari per la gara con tante penalità e tante vetture che provavano cose diverse oggi. Siamo completamente concentrati su domani per fare delle buone qualifiche“.

RACCOLTI DATI UTILI

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il suo compagno di squadra Fernando Alonso che ha sottolineato, però, come il porpoising sia aumentato sul tracciato brianzolo rispetto a Spa e Zandvoort: “E’ stato un altro buon venerdì per noi oggi a Monza. Abbiamo provato tutto quello che volevamo testare e abbiamo raccolto molti dati utili sulle gomme per questo fine settimana. Il “porpoising” della vettura qui sembra aumentato rispetto ai fine settimana precedenti, ma a parte questo, è stato un venerdì di prove libere senza problemi e ben eseguito per il team“.

RICORDO DELLA REGINA

Ha chiuso la sessione con i media il Direttore Sportivo del team Alain Permaine che, oltre a commentare il venerdì di prove libere, si è soffermato sul ricordo della Regina Elisabetta venuta a mancare nella giornata di ieri: “E’ stato un venerdì di prove libere molto normale per il team oggi a Monza. Siamo stati agevolmente tra i primi dieci in classifica con entrambe le vetture. Abbiamo svolto un programma standard, non abbiamo avuto sorprese , e siamo pronti per essere competitivi in questo weekend. Ovviamente, gareggiamo qui in circostanze tristi dopo la notizia della morte di Sua Maestà la Regina ieri. Come squadra anglo-francese, miriamo a onorare la sua memoria in questo fine settimana“.

dal nostro inviato a Monza Vincenzo Buonpane