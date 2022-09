Finalmente il GP d’Italia ha la sua griglia di partenza aggiornata, dopo che i commissari hanno analizzato ed applicato in sequenza la valanga di penalità previste in questo round per i piloti di F1. Charles Leclerc partirà in pole-position, la posizione è confermata, accanto a lui George Russell, mentre Max Verstappen, che i conti pomeridiani vedevano erroneamente quarto, scatterà settimo.

Griglia aggiornata

Fila 1 1. (16) Charles Leclerc 1’20.161

Ferrari F1-75 2. (63) George Russell 1’21.542

Mercedes W13 Fila 2 3. (4) Lando Norris 1’21.584

McLaren-Mercedes MCL36 4. (3) Daniel Ricciardo 1’21.925

McLaren-Mercedes MCL36 Fila 3 5. (10) Pierre Gasly 1’22.648

AlphaTauri-Red Bull AT03 6. (14) Fernando Alonso No time

Alpine-Renault A522 Fila 4 7. (1) Max Verstappen 1’20.306

Red Bull RB18 8. (45) Nyck de Vries 1’22.471

Williams-Mercedes FW44 Fila 5 9. (24) Zhou Guanyu 1’22.577

Alfa Romeo-Ferrari C42 10. (6) Nicholas Latifi 1’22.587

Williams-Mercedes FW44 Fila 6 11. (5) Sebastian Vettel 1’22.636

Aston Martin-Mercedes AMR22 12. (18) Lance Stroll 1’22.748

Aston Martin-Mercedes AMR22 Fila 7 13. (11) Sergio Perez 1’21.206

Red Bull RB18 14. (31) Esteban Ocon 1’22.130

Alpine-Renault A522 Fila 8 15. (77) Valtteri Bottas 1’22.235

Alfa Romeo-Ferrari C42 16. (20) Kevin Magnussen 1’22.908

Haas-Ferrari VF-22 Fila 9 17. (47) Mick Schumacher 1’23.005

Haas-Ferrari VF-22 18. (55) Carlos Sainz Jnr 1’20.429

Ferrari F1-75 Fila 10 19. (44) Lewis Hamilton 1’21.524

Mercedes W13 20. (22) Yuki Tsunoda No time

AlphaTauri-Red Bull AT03

Motivi delle penalizzazioni

Di seguito l’elenco dei motivi per cui i piloti hanno subito una penalizzazione:

Verstappen – Penalità in griglia di cinque posizioni per cambio di componente PU

Ocon – Penalità in griglia di cinque posizioni per cambio di componente PU

Perez – Penalità in griglia di 10 posizioni per cambio di componente PU

Bottas – Penalità in griglia di 15 posizioni per più cambi di componenti PU

Magnussen – Penalità in griglia di 15 posizioni per più cambi di componenti PU

Schumacher – Penalità in griglia di 15 posizioni per cambio componente propulsore e cambio

Hamilton – Inizia in fondo alla griglia a causa di molteplici modifiche ai componenti della PU

Sainz – Partenza in fondo alla griglia a causa di più cambi di componenti della centralina (due volte), penalità di 10 posizioni in griglia per cambi di componenti del cambio

Tsunoda – Partenza in fondo alla griglia a causa di molteplici modifiche ai componenti della PU, penalità di 10 posizioni in griglia per aver raccolto cinque reprimende, penalità in griglia di tre posizioni per aver ignorato le bandiere gialle

Commenti

Sicuramente la F1 non fa una bella figura nell’avere tempi così lunghi nella definizione della griglia di partenza, per non parlare dei tifosi che alla fine della qualifica hanno visto una determinata classifica, ma domani troveranno un risultato rivoluzionato. Nell’applicazione delle penalità e sulle motivazioni che portano a tali eventi sospendiamo qualsiasi commento e la buttiamo sul ridere (forse in maniera amara?) impiegando un tweet di Pierre Gasly.

Can someone tell me in which position I will start tomorrow’s race? — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 10, 2022

Ricordiamo che il meccanismo di applicazione delle penalità prevede che queste trovino applicazione nell’ordine in cui sono state ricevute, non in base all’ordine in cui i piloti hanno terminato le qualifiche. Nella pratica (attenzione perché il ragionamento risulta piuttosto macchinoso) gli slot in cui iniziano i piloti penalizzati vengono calcolati e “inseriti a matita”, quindi chi non è penalizzato viene quindi promosso negli slot disponibili della griglia ed infine i piloti penalizzati vengono reinseriti e spostati in avanti nei casi in cui altrimenti ci sarebbe un gap in griglia. Chi deve partire dal fondo viene eliminato dall’inizio, ma non subisce alcuna promozione in griglia fino a quando non vengono calcolate anche le altre penalità.

In ogni caso le inedite prime due file e Max Verstappen in settima posizione domani potrebbero regalare un GP d’Italia da ricordare negli annali.

Luca Colombo