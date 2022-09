Charles Leclerc ha conquistato la pole-position per il GP d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il monegasco di Ferrari scatterà dalla prima piazza dello schieramento, abile quest’oggi a primeggiare sull’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il compagno Carlos Sainz.

In seguito alle tante penalità applicate dopo le qualifiche sono molti coloro che perderanno il proprio posto sullo schieramento di partenza. L’unica cosa certa è che il #16 guiderà il gruppo domani nel giro di formazione dell’evento che celebra nel migliore dei modi il centenario del tempio della velocità.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Charles_Leclerc takes his eighth pole of the season! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xhIYae12fg

— Formula 1 (@F1) September 10, 2022