Strepitosa prestazione di Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, ancora una volta dominate dalla Mercedes. Il pilota britannico scatterà domani dalla pole position, dopo aver siglato il giro più veloce nella storia della Formula 1, alla media di 264.362 Km/h. Mentre Bottas sfiora l’impresa, a mettersi in luce è un ottimo Carlos Sainz, terzo davanti a Perez. Disastro Ferrari, con Leclerc solo 13° e Vettel, addirittura eliminato nel Q1, che scatterà dalla penultima fila.

Una qualifica che scrive per certi versi la storia a Monza, con Lewis Hamilton che abbatte un altro record assicurandosi il giro più veloce di sempre nella storia della Formula 1. Valtteri Bottas è stato sino all’ultimo in lizza per la pole, ma alla fine ha dovuto arrendersi al compagno per un battito di ciglia. Nonostante l’abolizione della mappatura da qualifica, le due Mercedes si sono confermate di un altro pianeta rispetto alla concorrenza, rifilando ben otto decimi al primo degli inseguitori.

SAINZ PRIMO DEGLI “ALTRI”

Proprio la bagarre “extra-Mercedes” si è confermata serratissima, con Carlos Sainz che è riuscito ad agguantare un eccellente terzo posto in griglia. Il futuro ferrarista ha portato la sua McLaren davanti alla Racing Point di Sergio Perez, mentre Verstappen per una volta ha dovuto abdicare dal suo ruolo di primo inseguitore della Mercedes, piazzandosi solo quinto.

A completare la terza fila anche l’altra McLaren di Norris, con Ricciardo, Stroll, Albon e Gasly a chiudere la top ten. Come prevedibile, le varie fasi della qualifica sono state condizionate dal gioco delle scie. Dei veri e propri trenini hanno condizionato la prestazione di vari piloti soprattutto nel Q1, nonostante il tempo limite imposto alla vigilia per il giro di lancio.

FERRARI: MAI COSI’ INDIETRO A MONZA

A farne le spese è stato soprattutto Sebastian Vettel, impossibilitato a migliorare la propria prestazione e costretto ad una mortificante partenza dalla penultima fila. A completare il peggior risultato nella storia Ferrari a Monza anche il 13° posto di Leclerc, il quale comunque evidenzia tutti i limiti di una SF1000 semplicemente non all’altezza. La gara di domani rischia di rivelarsi un calvario per la Rossa, la quale potrà al massimo ambire a piazzare una vettura in zona punti.

Qualifiche difficili anche per Antonio Giovinazzi, unico pilota di casa ed in grado di mettersi alle spalle soltanto le due Williams di Russell e Latifi. La gara di domani scatterà come di consueto alle 15:10, con commento live sui canali Facebook, YouTube e Spreaker di LiveGP.it.

Marco Privitera