La notizia era già stata ufficializzata nelle scorse settimane, ma da questa mattina la Parabolica è ufficialmente diventata la curva Alboreto. Un bellissimo riconoscimento per un pilota che, oltre alle indubbie qualità professionali, è sempre stato ricordato per la sua signorilità e per il suo garbo, e anche un pizzico d’orgoglio per la redazione di LiveGP, il cui progetto è dedicato proprio alla memoria del compianto pilota milanese.

Da questa mattina una delle curve più iconiche della Formula 1 ha cambiato denominazione: la curva Parabolica è, infatti, diventata curva Michele Alboreto.

ANNI DI RICHIESTA

Un giusto e dovuto riconoscimento a uno dei piloti italiani più forti in Formula 1, l’ultimo a vincere un Gran Premio con la Rossa di Maranello. Con la cerimonia di questa mattina, a cui erano presenti la mogie Nadia, il CEO F1 Stefano Domenicali e i presidenti del circuito di Monza e dell’Automobile Club d’Italia, Giuseppe Redaelli e Sticchi Damiani, è stato raggiunto lo step finale di un suggerimento che la vedova Alboreto lanciò non più tardi di qualche anno fa, venendo supportata anche dal cugino di Michele, Massimo, che intervenuto nella puntata numero 337 di Circus del 1 marzo scorso lanciò una petizione online per raggiungere l’obiettivo.

LA DECISIONE DI STICCHI DAMIANI

Iniziative che hanno portato Angelo Sticchi Damiani a ratificare ufficialmente la decisione di intitolare l’ultima curva del circuito di Monza a Michele Alboreto, a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 aprile 2001 sul circuito tedesco del Lausitzring.

#ItalianGP

Il nostro Presidente Angelo Sticchi Damiani ci parla di #MicheleAlboreto, a cui questa mattina è stata intitolata la curva parabolica dell’@Autodromo_Monza pic.twitter.com/68taU4bt5q — ACI (@ACI_Italia) September 11, 2021