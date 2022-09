Dodicesima vittoria stagionale per la Red Bull che anche a Monza ha dimostrato tutta la sua superiorità e velocità, sia in pista con Max Verstappen che al muretto box. L’unica nota meno positiva è la P6 di Sergio Perez che, però, partiva dal fondo dello schieramento e ha avuto anche un inconveniente con il disco del freno anteriore destro.

FORTI CON OGNI MESCOLA

Undici vittorie in stagione e secondo titolo quasi assicurato (manca solo la matematica). E’ un Max Verstappen sorridente e rilassato quello che si presenta alla sessione con i media di fine gara: “Il primo giro ho dovuto fare attenzione e stare attento, ma ho avuto un buon inizio e passare indenne la prima chicane per me è stata la cosa più importante, per rimanere fuori dai guai. Poi siamo risaliti molto rapidamente prima in P3 e poi in P2, quindi ho potuto mettere gli occhi su Charles e ho potuto constatare che avevamo un degrado migliore sulle gomme. Nel complesso, guardando il ritmo della nostra vettura questo fine settimana, soprattutto oggi, penso che fossimo forti. Il ritmo era buono su ogni pneumatico ed eravamo comodamente i più veloci in pista. Ho provato ad essere il più perfetto possibile e nella maggior parte delle occasioni in questa stagione, siamo stati abbastanza bravi“.

GARA COMPROMESSA ALL’INIZIO

Meno sorridente Sergio Perez che, nonostante un guaio nei primi giri di gara, è riuscito a chiudere in P6 portando punti preziosi alla classifica della Red Bull: “La mia gara è stata compromessa abbastanza presto quando il mio disco del freno a destra è diventato super caldo ed era sostanzialmente in fiamme, quindi abbiamo dovuto prendere la decisione di anticipare il pit. I primi giri su mescola dura sono stati difficili perchè non riuscivo a mettere in temperatura le gomme, perdevo molto tempo sul giro e ho compromesso il mio stint. Ciò ha influenzato tutta la mia gara e ho dovuto correre in gestione per non correre il rischio di ritirarmi. Alla fine pensavamo di poter recuperare su Lewis con gomma soft, ma sfortunatamente la Safety Car ci ha tolto questa possibilità. Avevo pneumatici migliori di Lewis, quindi sarebbe stato bello il restart della gara. Per me non è stato un buon fine settimana e abbiamo molto da fare, ma già da domani tornerò al simulatore per trovare subito in un buon ritmo“.

dal nostro inviato a Monza Vincenzo Buonpane