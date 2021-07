Una grande prestazione quella di Lewis Hamilton, che davanti al pubblico di casa tira fuori una prestazione mostruosa per ottenere la pole position nella Sprint Qualifying di domani. Dietro di lui, per soli 75 millesimi, il leader del Mondiale Max Verstappen; bene Leclerc, quarto alla fine.

Un giro magico per Lewis

Hamilton sa che quella di Silverstone potrebbe essere l’ultima spiaggia per poter riaprire il campionato 2021. Oggi ha dato il massimo, e il tempo di 1:26.134, ottenuto nel corso del primo tentativo, ne è la riprova. Stava riuscendo a migliorarsi, ma un sovrasterzo alla Club non glielo ha consentito. Terzo il team mate Valtteri Bottas, che domani potrà aiutare l’inglese nel corso della Sprint Race.

Seconda posizione per Max Verstappen, che non era certamente soddisfatto del comportamento della sua Red Bull. L’olandese si è lamentato in particolar modo dell’anteriore, anche se alla fine il distacco è di poco meno di un decimo. Certamente, non è ancora detta l’ultima parola per le gare di domani e domenica, ma Hamilton e la Mercedes sembrano essere più vicini rispetto a quanto visto in Austria.

Quinta posizione per l’altro alfiere Red Bull, Sergio Perez, a cui è stato tolto il tempo finale a causa dei track limits. Da sottolineare l’ottava piazza dell’altro pilota di casa, George Russell, che con la Williams ha ottenuto quella che è considerabile come una vittoria.

Ferrari entrambe in top ten, Leclerc a ridosso dei primi

Una bella prestazione quella di Charles Leclerc, che alla fine della sessione ha artigliato una bellissima quarta posizione a ridosso dei primi tre. Domani in partenza, il monegasco potrà dire la sua, soprattutto nel caso in cui quelli davanti a lui dovessero ostacolarsi.

Meno veloce Sainz, che non è riuscito ad andare oltre il nono posto, non riuscendo a migliorarsi nell’ultimo tentativo. La prestazione dello spagnolo è stata sicuramente influenzata dal traffico, ma è evidente che nella giornata di domani qualcosa vada fatto per trovare quella velocità che sarà importantissima nei 17 giri della gara veloce.

Da segnalare entrambe le McLaren in Q3, con Daniel Ricciardo settimo a un decimo da Lando Norris; l’australiano potrebbe finalmente aver trovato il ritmo per stare vicino al team mate. Chiude la top ten Sebastian Vettel, mentre Lance Stroll con l’altra Aston Martin non è riuscito ad andare oltre il 15° posto. Ancora male le Alpine, entrambe fuori dalla top ten, mentre Antonio Giovinazzi ha raggiunto una buona 14° posizione.

Certamente la pole di oggi non ha il solito peso specifico, ma per Lewis Hamilton sarà fondamentale partire davanti per almeno due motivi. Innanzitutto, per provare a vincere, partire in pole domenica e portarsi a casa i tre punti in palio; in secondo luogo, era fondamentale dare un segnale forte alla Red Bull e a Verstappen. La Mercedes c’è, si prospettano due giorni entusiasmanti a Silverstone!

GP GRAN BRETAGNA F1 2021 - Venerdì 16 Luglio 2021 - GRIGLIA PARTENZA QUALIFICA SPRINT Nr Pilota Team --Q1-- --Q2-- --Q3-- Gap 1 L. Hamilton Mercedes 1'27"160 1'26"023 1'26"134 2 M. Verstappen Red Bull 1'26"751 1'26"315 1'26"209 +0"075 3 V. Bottas Mercedes 1'27"487 1'26"764 1'26"328 +0"194 4 C. Leclerc Ferrari 1'27"051 1'26"919 1'26"828 +0"694 5 S. Perez Red Bull 1'27"121 1'27"073 1'26"844 +0"710 6 L. Norris McLaren 1'27"444 1'27"220 1'26"897 +0"763 7 D. Ricciardo McLaren 1'27"323 1'27"125 1'26"848 +0"765 8 G. Russell Williams 1'27"671 1'27"080 1'26"971 +0"837 9 C. Sainz Ferrari 1'27"337 1'26"848 1'27"007 +0"873 10 S. Vettel Aston Martin 1'27"493 1'27"103 1'27"179 +1"045 ------------------------------------------------------------------------- 11 F. Alonso Alpine 1'27"580 1'27"245 12 P. Gasly AlphaTauri 1'27"600 1'27"273 13 E. Ocon Alpine 1'27"415 1'27"340 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'27"595 1'27"617 15 L. Stroll Aston Martin 1'28"017 1'27"665 --------------------------------------------------------- 16 Y. Tsunoda AlphaTauri 1'28"043 17 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'28"062 18 N. Latifi Williams 1'28"254 19 M. Schumacher Haas 1'28"738 20 N. Mazepin Haas 1'29"051

Nicola Saglia