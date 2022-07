La partenza in ultima fila lasciava presagire che il GP di Gran Bretagna per Mick Schumacher sarebbe stato in salita come i precedenti. Invece, complice l’episodio alla partenza ed una Haas ben bilanciata, il tedesco porta a casa i primi punti della carriera tagliando il traguardo in ottava posizione.

Situazione complicata per Mick Schumacher

Quella che doveva essere la stagione di lancio per il pilota tedesco non è iniziata nel migliore dei modi. Il compagno di scuderia Kevin Magnussen ha sempre portato a casa risultati migliori di lui. Gunther Steiner, in una precedente intervista, aveva infatti ammesso: “È cosciente delle aspettative che ci sono, perché se hai un compagno di squadra che macina punti lo devi fare anche tu, e se non lo fai diventa dura”. Inoltre, i numerosi incidenti e ritiri di Schumacher incidono sia sull’aspetto sportivo che su quello economico. Nel percorso di Mick Schumacher attraverso le categorie minori il salto di qualità è arrivato nel secondo anno di permanenza nella categoria. Non c’è motivo di dubitare che questo trend possa trovare conferma anche in F1. Nelle ultime gare si sono visti miglioramenti con la Q3 raggiunta a Montreal, ma non concretizzata in gara.

Gp di Gran Bretagna in rimonta

Una qualifica chiusa in Q1 in diciannovesima posizione a causa di un problema alla monoposto non ha comunque tolto la positività a Mick Schumacher, carico per ogni condizione di pista. La ripartenza in seguito all’incidente del primo giro in griglia porta comunque il tedesco a guadagnare posizioni, tanto che al giro 33 arriva in top 10. La safety car causata dal ritiro di Esteban Ocon al giro 39 consente di ricompattare il gruppo e ad avere ulteriori possibilità di avanzare. Negli ultimi giri, infatti, abbiamo assistito ad una lotta tra Mick ed il leader del campionato Max Verstappen, oggi alle prese con problemi già dai primi giri. La miglior condizione non gli è però bastata per effettuare il sorpasso sul Campione del Mondo. Mick arriva così ottavo, la sua miglior posizione in F1 che contribuisce a riportare la Haas in zona punti con entrambi i piloti dopo 3 anni.

Anna Botton