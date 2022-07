Brutto incidente nel corso del primo giro del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Una partenza rocambolesca si è trasformata in un brutto incidente che ha coinvolto diverse vetture, tra cui l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou. Dopo dei momenti di attesa è arrivata però la notizia che il pilota è cosciente ed è stato portato al centro medico per le valutazioni del caso.

INCIDENTE IN PARTENZA

Anche quest’anno il GP di Gran Bretagna ha visto un incidente nel corso del primo giro. Mentre davanti a tutti tutto è filato liscio, in mezzo al gruppo un contatto ha coinvolto prima Guanyu Zhou, George Russell e Pierre Gasly, e poi di conseguenza anche Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Sebastian Vettel.

Pauroso però il botto di Zhou, che si è ribaltato in pista in seguito ad un contatto con Russell, finendo violentemente contro le barriere. Per fortuna il pilota cinese è cosciente ed è stato trasportato al centro medico per i dovuti accertamenti, in attesa di altre comunicazioni sulle sue condizioni.

Anche Albon è finito al centro medico. Il pilota Williams è stato tamponato da Vettel, finendo prima contro le barriere per poi essere colpito anche da Ocon e Tsunoda.

I COMUNICATI

Con questo tweet il team Alfa Romeo ha informato che Zhou è cosciente, in attesa di sapere ulteriori evoluzioni del caso. Altre conferme sono arrivate poi anche dalla diffusione delle immagini dell’incidente, nonché dai team radio dell’Alfa Romeo con Valtteri Bottas. In particolare al finlandese hanno comunicato che il suo compagno di box non ha fratture ed ha parlato con alcuni membri della squadra.

Following a crash at the start of the British Grand Prix, Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #BritishGP — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 3, 2022

The FIA advises that following the incident at the start of the race, emergency crews were immediately in attendance, and the drivers of Car 23 (Albon) and Car 24 (Zhou) have been taken to the medical centre. Both drivers were conscious and will be evaluated at the medical centre — FIA (@fia) July 3, 2022

MANIFESTANTI IN PISTA

Da segnalare inoltre la presenza di alcuni manifestanti in pista nel corso del primo giro, segnalati anche da alcuni piloti tra cui Charles Leclerc. Questo pericolo era in previsione e se n’era parlato già nei giorni scorsi. Per fortuna le vetture procedevano lentamente per via della bandiera rossa esposta a causa del botto. Il GP di Gran Bretagna nel frattempo è pronto per ripartire.

AGGIORNAMENTO

Zhou è rimasto in osservazione al centro medico, ma Alfa Romeo ha comunicato che il pilota è stato rilasciato. Albon invece è stato trasportato in ospedale per accertamenti, come comunicato anche dalla Williams.

Alex has been transferred by helicopter to Coventry Hospital for precautionary checks following the opening lap incident. We will provide updates when available.#WeAreWilliams — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 3, 2022

Update: Zhou has been declared fit and released from the circuit’s medical centre.#BritishGP — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 3, 2022

SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DEL GP

Carlo Luciani