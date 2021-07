Si corre oggi a Silverstone il GP di Gran Bretagna, decima gara stagionale del mondiale di F1. Ancora una volta a partire davanti a tutti sarà Max Verstappen, che si è aggiudicato la sprint qualifying del sabato dopo aver superato Lewis Hamilton in partenza. Vedremo se il leader del mondiale riuscirà a ripetersi anche in gara, o se il campione in carica riuscirà a riportarsi davanti a tutti. Seguite il GP attraverso la nostra cronaca testuale e la radiocronaca sui nostri canali Facebook e YouTube.

COMMENTO IN DIRETTA SU RADIO LIVEGP

Restate sintonizzati su questa pagina per tutti gli aggiornamenti in diretta sulla gara. Inoltre potete seguire il GP di Gran Bretagna di F1 anche grazie al commento in diretta su Radio LiveGP, disponibile via Youtube, presso la nostra pagina Facebook, il nostro canale Twitch o il nostro canale Spreaker.