La pioggia è stata la vera protagonista della FP1 del GP Gran Bretagna, 10mo atto del Mondiale F1 2022. Sono stati pochi i giri effettuati dalle squadre che solo nel finale hanno preso il via della pista per alcuni passaggi cronometrati con le gomme soft.

Il miglior crono è stato effettuato in 1.42.249 dall’Alfa Romeo del finnico Vatteri Bottas con 5 decimi di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il padrone di casa, acclamato dalla folla, ha concluso al secondo posto precedendo Carlos Sainz, Charles Leclerc ed il tedesco Mick Schumacher.

Il maltempo ha costretto le squadre a riprogrammare la propria attività in pista nel mitico impianto inglese che questo week-end accoglierà anche FIA F2, FIA F3, W Series e Porsche Supercup. La sessione si è conclusa con qualche secondo d’anticipo in seguito ad un uscita di pista da parte del canadese Lance Stroll. Il portacolori di Aston Martin è finito nella ghiaia di ‘Copse’, fortunatamente senza toccare le barriere.

A few cars emerge onto the track including Lance Stroll, but the Canadian spins off into the gravel.

He's stuck. Out comes the red flag, and FP1 is brought to an end a couple of minutes early.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Nocss32ezW

