Tutto pronto a Suzuka per le qualifiche valide per il GP del Giappone di F1. Dopo un venerdì in cui è stato il meteo a farla da padrone, chi conquisterà la pole position? Sarà la Ferrari di Charles Leclerc o sarà questa volta Max Verstappen a prendersi la partenza dal palo e mettere una seria ipoteca sul titolo Mondiale? E la Mercedes ci riserverà qualche sorpresa? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Julian D’Agata