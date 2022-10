La Ferrari vede sfumare la pole position del Gran Premio del Giappone per solo un centesimo. Tale la distanza tra la prima delle due Rosse e il poleman Verstappen. Leclerc si ferma al secondo posto e dietro di lui c’è il compagno di squadra Sainz, anche lui molto vicino ai tempi dell’olandese.

Leclerc in Q3 con il brivido

Leclerc ha rischiato di non entrare nella parte finale delle qualifiche giapponesi. Il monegasco della Ferrari ha completato un solo tentativo nella Q2, scendendo in pista con le gomme morbide usate. Gli altri piloti sono migliorati e lo hanno fatto retrocedere in nona posizione, facendogli rischiare di perdere la Q3. Questa strategia ha permesso a entrambi i piloti Ferrari di conservare un set nuovo di gomme morbide per la gara di domani.

All’inizio della Q3, Leclerc è subito sceso in pista piazzando il secondo tempo per poi ritornare nuovamente in pista negli ultimi minuti. L’alfiere della Ferrari si è confermato al secondo posto, con un solo un centesimo di ritardo dalla pole position.

A fine qualifica, il monegasco ha dichiarato: “Qui il giro è complicato, se vai veloce nel primo settore perdi qualcosa nel terzo. Ho cercato di trovare l’equilibrio nell’ultimo giro, ma ho perso qualcosa nel T3 e quindi anche un po’ di tempo. Eravamo tutti veloci, cercheremo di fare una bella gara”.

Leclerc conclude parlando della gara di domani: “Con la macchina abbiamo un buon feeling, aspettiamo di vedere quali condizioni ci saranno. Sembra che potrebbe piovere ad un certo punto della gara, dunque dovrebbe essere una gara divertente e cercheremo di regalare un bello spettacolo”.

Sainz a pochi decimi dal compagno e da Verstappen

Sainz si è presentato subito a suo agio sulla pista di Suzuka, riuscendo a mettere il compagno dietro nella Q1 e nella Q2. Lo spagnolo, a differenza di Leclerc, è riuscito a passare agevolmente in Q3 in quinta posizione con un set di gomme usate. Nella terza e ultima parte della qualifica, Sainz ha perso qualche decimo nel suo ultimo tentativo e ha terminato le sue qualifiche in terza posizione.

Ecco le dichiarazioni di Sainz al termina della qualifica: “Ho messo a segno un giro pulito e direi buono fino alla chicane conclusiva. Evidentemente in quella situazione ho pattinato troppo con le gomme posteriori e ho perso quel mezzo decimo che mi è costato addirittura la terza posizione. E’ incredibile come in questa stagione abbiamo vissuto tante Q3 nelle quali io, Charles e Max siamo stati divisi da pochi millesimi ma, purtroppo, spesso ci rimetto io”.

L’alfiere della Ferrari parla della gara di domani e della pioggia: “Domani avrà un ruolo fondamentale. Sappiamo che la pioggia arriverà, è un dato di fatto, ma non sappiamo quando. Potrebbe arrivare nel corso della gara, forse dopo, per cui sarà da valutare ogni opzione. In caso di GP asciutto siamo stati bravi a risparmiare un set di gomme soft per cui siamo pronti a tutto. Nel mio caso parto dalla terza posizione e sono pronto a battagliare per la vittoria”.

Chiara Zaffarano