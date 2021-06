Il primo triple-header della stagione 2021 è alle porte, e sarà aperto dal Gran Premio di Francia questo weekend sullo storico tracciato intitolato a Paul Ricard, a Le Castellet. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, la gara francese è tornata in calendario per la terza volta dopo il rientro sulla storica pista datato 2018.

Dal 1991 al 2008 si era corso sulla pista di Magny Cours, più vicina a Parigi, e poi per dieci anni il GP francese era uscito dal calendario del Circus. Spesso modificato, anche in seguito a tragedie come quella di Elio de Angelis che qui perse la vita nel 1986, oggi il Paul Ricard offre un numero di configurazioni molto elevato, che ne fanno un appuntamento fisso per moltissime categorie. Si tratta di un tracciato molto impegnativo sul piano aerodinamico, in cui è fondamentale avere un ottimo carico.

Una delle particolarità del circuito sono le vie di fuga molto ampie, verniciate con strisce abrasive rosse e blu, che frenano le monoposto in uscita di pista. Il punto più caratteristico è sicuramente il rettilineo del Mistral, oggi interrotto da una chicane, seguito dalla velocissima piega di Signes.

Il rettifilo dei box termina con una violenta staccata per affrontare la prima variante: si passa infatti dai 330 km/h del dritto ai 165 necessari per affrontare la S de la Verriere. Questo è uno dei più probabili punti in cui si potranno vedere dei contatti in gara, trattandosi di un vero e proprio imbuto che chiude verso sinistra.

Dopo un breve rettilineo, si affronta la Virage de l’Hotel, secca destra-sinistra che immette in curva 5, la lentissima destrorsa Virage du Camp. Le successive curve 6 e7 si percorrono con l’acceleratore spalancato e immettono sulla prima zona DRS della pista francese, il celeberrimo rettifilo del Mistral.

Mentre fino al 1991 era completamente dritto fino alla curva di Signes, nel layout attuale il Mistral è spezzato in due tronconi da una chicane; la staccata che la precede sarà sicuramente il punto di sorpasso più chiaro del GP di Francia. La successiva curva 10 (“Signes”) si affronta in pieno a 320 km/h, mentre la successiva Double Droite du Busset impegna i piloti in un lungo tornante verso destra.

A questo punto si è nel pieno del terzo settore, che riporta verso la zona di partenza. La Virage du Bendor, l’allungo del Garlaban e la sinistrorsa Virage du Lac portano veloci all’ultima curva, la Virage du Pont. Si tratta di un lento rampino verso destra, da percorrere a soli 85 km/h in cui è fondamentale non perdere aderenza in uscita, per sfruttare poi tutta la velocità sul rettilineo di partenza, seconda zona DRS del tracciato.

ANNO DI COSTRUZIONE: 1969

LUNGHEZZA: 5.842 km

CURVE: 15

GIRI: 53

DISTANZA DI GARA: 309.69 km

Gli orari del GP di Francia in TV e sul web

Venerdì 18 giugno

PL1: 11.30-12.30 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

PL2: 15.00-16.00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Sabato 19 giugno

PL3: 12.00-13.00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Q: 15.00-16.00 diretta Sly Sport F1 HD/ Differita TV8 ore 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

Domenica 20 giugno

Gran Premio: 15.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 ore 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 19 giugno, Diretta qualifiche dalle 14.45

Domenica 20 giugno, Diretta gara dalle 14.45

Nicola Saglia