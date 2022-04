Grande rimonta di Carlos Sainz nella Sprint a Imola per il GP d’Emilia Romagna di F1: da decimo a quarto per una domenica tutta grinta a supporto di Leclerc e della Ferrari. La grande Ferrari di Imola rinvia la festa a domani. Leclerc si deve accontentare del secondo posto dietro una grande lotta con Verstappen. Dietro di loro però è Sainz a distinguersi come MVP di giornata.

Ottimo recupero

Partito in decima posizione Carlos recupera fino al quarto posto costruendo una gara tutta grinta e sorpassi dall’inizio alla fine. Si tratta infatti di Sprint race ma l’intensità è quella di una gara vera. Mentre là davanti il duello Leclerc / Verstappen tiene col fiato sospeso, nelle retrovie è Sainz a dare spettacolo. Duelli e gandi sorpassi aiutati dal gran ritmo possibile con il gran rendimento della Sf-75. Un risultato addirittura migliore delle aspettative per costruire una qualifica inaspettata. Bellissima la rincorsa a Norris nel finale per chiudere in un’ottima quarta posizione. Un recupero favoloso dopo la sfortunata qualifica di ieri terminata a muro.

Seconda fila

La grande gara di Sainz completa la seconda fila per la Ferrari, con lo spagnolo che scatterà alle spalle di Leclerc (secondo) per un due contro due con le Red Bull di Verstappen e Perez. Il team austriaco si conferma l’unico rivale delle Rosse, al momento l’unica squadra che riesce a tenere il ritmo del Cavallino. Mercedes totalmente bocciata con Russell undicesimo e Hamilton addirittura quattordicesimo. Le carenze delle Frecce d’Argento non possono però abbandonare a facili entusiasmi. Come visto oggi Red Bull rimane un avversario temibile in una gara in cui la gestione delle gomme e piccoli cali di rendimento potranno fare la differenza.

Stabilità

Nella firma di Sainz del nuovo contratto che lo legherà al Cavallino per altri due anni c’è tutta l’intenzione di confermare e consolidare quella che probabilmente è la migliore line up di piloti sulla griglia. Con un Leclerc in forma smagliante che non sbaglia un colpo, il ruolo di Carlos diventa immediatamente fondamentale per confermarsi la spalla ideale nel duello diretto con la Red Bull e la sua seconda guida Perez. Il duello alla pari che è fondamentale per conquistare ogni punto disponibile sulla strada verso il titolo, come dimostrato dal tiratissimo mondiale 2021…

Stefano De Nicolo’

