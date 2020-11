Il Circus della F1 torna dopo 14 anni in quel di Imola, dove si disputerà il GP d’Emilia Romagna. Nel corso delle qualifiche di ieri la Mercedes ha ancora una volta dominato la scena, con un Valtteri Bottas che ha beffato Lewis Hamilton per poco meno di un decimo di secondo. Terzo un solido Max Verstappen, nonostante un problema tecnico che ha rischiato di estrometterlo dal Q3. Decisamente ridimensionata la Ferrari, con Charles Leclerc soltanto settimo e Sebastian Vettel quattordicesimo, mentre sorprende Pierre Gasly, che scatterà quarto, fresco di rinnovo con AlphaTauri. Seguite con noi il GP con la cronaca web e con la radiocronaca in diretta sui nostri profili Facebook e YouTube.

GP EMILIA ROMAGNA, CRONACA

Carlo Luciani