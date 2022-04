Max Verstappen completa un week-end perfetto e vince l’edizione 2022 del Gran Premio del Made in Italy e Emilia Romagna. L’olandese della Red Bull primeggia in quel di Imola gestendo al meglio la competizione.

La Red Bull completa una clamorosa doppietta approfittando al meglio di una partenza negativa da parte di Charles Leclerc che nel finale ha commesso un errore alla ‘Variante Alta’. Podio sfumato per il monegasco che ha tagliato il traguardo in sesta piazza, una situazione che ha permesso al britannico Lando Norris (McLaren) di completare nella Top3. Da evidenziare il ritiro di Carlos Sainz (Ferrari), out al ‘Tamburello’ nelle concitate fasi del via.

La Cronaca Live

Luca Pellegrini