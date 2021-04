E’ Max Verstappen al comando della FP3 del GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy di F1. L’olandese ha dato un segnale chiaro a tutti, essendo stato l’unico pilota ad abbattere il muro del 1:15. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris che però paga ben 4 decimi dalla Red Bull.

E’ stata comunque una mattinata dedicata a trovare il giusto assetto per la qualifica, dove i piloti hanno cercato quel margine che ieri è mancato. Da capire anche il divario tra le due mescole Media e Soft che sembrerebbe essere di sette decimi. Divario non troppo ampio e che potrebbe permettere di azzardare la qualifica con la “gialla”.

Soft che ha comunque permesso a Max Verstappen di svettare nella classifica dei tempi della FP3 del GP dell’Emilia Romagna. L’olandese della Red Bull ha infatti stampato un eccezionale 1:14.958 che lo pone tra i principali candidati per la pole position. La Scuderia di Milton Keynes sembra essere in buona forma oggi considerato anche la buona prova di Sergio Perez che ha concluso la FP3 in quarta posizione a quasi sei decimi dal compagno.

Seconda posizione per Lando Norris che mette la sua McLaren davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e si conferma sorpresa della mattinata. Da capire il reale valore del team anglosassone con Ricciardo che in questa FP3 non è riuscito a centrare la top ten. Terzo e apparentemente in difficoltà Lewis Hamilton, che chiude la FP3 del GP dell’Emilia Romagna in terza posizione a ben mezzo secondo da Verstappen. Difficoltà evidenziate anche dall’ottava posizione di Bottas a ben mezzo secondo dal sette volte Campione del Mondo. La Mercedes è sembrata parecchio nervosa nei cambi di direzione e soffre parecchio i cordoli del circuito di Imola.

Circuito di Imola che sembra sorridere alle due Ferrari, oggi però leggermente più in difficoltà rispetto a ieri. Charles Leclerc si è classificato infatti quinto pagando un distacco di quasi otto decimi dalla Red Bull di Verstappen, che però c’è da dire che ha fatto un giro strepitoso. Settima l’altra Rossa di Carlos Sainz a nove decimi da Verstappen ed a due decimi dal compagno di squadra. Vedremo nel pomeriggio qual’è il reale valore della Scuderia di Maranello.

Altra sorpresa di oggi e da non sottovalutare è Pierre Gasly, oggi sesto ad un secondo da Verstappen. Il francese però è stato l’unico pilota della top ten a siglare il tempo con gomma Medium, rendendolo sicuramente un avversario ostico in vista della gara. Gasly tra l’altro ha un feeling particolare con il nostro Paese e ci aspettiamo di vederlo tra i protagonisti.

Chiudono la top ten le due Alpine Renault di Fernando Alonso ed Esteban Ocon con un distacco di 1,2 secondi dalla Red Bull di Verstappen. Per la Scuderia francese comunque un segnale di crescita vista la prestazione opaca del Bahrain.

Julian D’Agata