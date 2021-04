Formula 1 e FIA, di comune accordo, hanno apportato cambi di orario alla tabella di marcia del GP d’Emilia Romagna come forma di rispetto per i funerali del Principe Filippo, che si terranno sabato 17.

In segno di rispetto per il funerale del Principe Filippo, le qualifiche saranno spostate per evitare una sovrapposizione di orari con il servizio funebre. In più, prima della sessione che deciderà la griglia verrà osservato un minuto di silenzio. Per questi motivi, gli orari riportati nel nostro articolo di presentazione del GP d’Emilia Romagna vanno letti con le modifiche descritte in seguito.



Le qualifiche dunque si terranno dalle 14:00 alle 15:00 (CET). Lo spostamento della sessione di qualifica ha delle conseguenze anche sulle altre sessioni. Le FP3 avranno luogo dalle 11:00 alle 12:00 (CET) per osservare i 120 minuti di gap regolamentari tra l’ultima sessione di prove e le qualificazioni.

A cascata, il venerdì, le FP2 avranno luogo tra le 14:30 e le 15:30 (CET), mentre le FP1 saraanno di scena dalle 11:00 alle 12:00 (CET). Anche qui il regolamento detta legge: bisogna rispettare il gap di due ore e mezza tra le due prime sessioni di prove e le FP3 devono iniziare non meno di diciannove ore dopo fine delle FP2.

