Finalmente si è girato al Nurburgring! Valtteri Bottas si è preso la prima posizione davanti al team mate Hamilton. Lampo delle Ferrari con con Leclerc terzo; da segnalare l’assenza per indisposizione di Lance Stroll con Hulkenberg già pronto a salire in macchina.

Il sole ha fatto capolino tra le colline dell’Eifel, ma la temperatura non è mai salita sopra i 10 gradi. Bottas e la Mercedes non si sono fatti comunque prendere in contropiede; 1.26:225 il tempo del finlandese. Staccato di 136 millesimi Hamilton, che però ha girato con gomme usate, quindi tenendosi in tasca qualcosa in ottica qualifiche.

La terza posizione è stata occupata da Charles Leclerc. Il monegasco ha sorprendemente fatto meglio di entrambe le Red Bull, piazzandosi a mezzo secondo da Bottas. Quinto Vettel a conferma di una SF1000 quantomeno ben equilibrata. Il tedesco è stato anche protagonista di un testacoda senza conseguenze all’uscita della chicane nel terzo settore.

Tra le due Ferrari si è messo Max Verstappen, che per lunghi tratti della sessione è stato davanti a tutti. L’olandese è comunque da tenere d’occhio in vista delle qualifiche. Solo nono Albon, che non ha potuto migliorarsi nell’ultimo tentativo a causa delle bandiere gialle.

Sesto tempo per Lando Norris con la McLaren, molto più in palla del team mate Sainz, solo 13°. Sergio Perez, con l’unica Racing Point scesa in pista ha chiuso settimo, in attesa di capire chi correrà al suo fianco domani.

L’ottavo tempo è stato ottenuto da Daniel Ricciardo; la Renault resta sempre in agguato per le posizioni che contano, con distacchi molto contenuti rispetto ai diretti avversari. L’australiano, inoltre, ha fatto bene la differenza ancora una volta su Ocon, solo 11°.

A chiudere la top ten è stato Pierre Gasly con l’Alpha Tauri a 1.3 da Bottas. Il francese è stato più veloce del team mate Kvyat, ma la vettura faentina sembra essere leggermente in difficoltà rispetto a Renault e McLaren.

Dei clienti Ferrari, il migliore è stato Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo Racing, mentre Giovinazzi è sembrato più in difficoltà. Da segnalare, infine, i testacoda nell’ultimo settore da parte di entrambi i piloti Williams, a sottolineare la difficoltà della pista e delle condizioni atmosferiche.

Si preannuncia una sessione di qualifica entusiasmante, da seguire in diretta su livegp.it!

Pos. Nr. Pilota Team Gap Tempo Giri 1 77 V. Bottas Mercedes 1'26"225 25 2 44 L. Hamilton Mercedes +00"136 1'26"361 27 3 16 C. Leclerc Ferrari +00"456 1'26"681 25 4 33 M. Verstappen Red Bull +00"671 1'26"896 24 5 5 S. Vettel Ferrari +00"813 1'27"038 25 6 4 L. Norris McLaren +00"942 1'27"167 29 7 11 S. Perez Racing Point +01"020 1'27"245 25 8 3 D. Ricciardo Renault +01"167 1'27"392 23 9 23 A. Albon Red Bull +01"224 1'27"449 23 10 10 P. Gasly AlphaTauri +01"303 1'27"528 28 11 31 E. Ocon Renault +01"409 1'27"634 27 12 26 D. Kvyat AlphaTauri +01"570 1'27"795 26 13 55 C. Sainz McLaren +01"699 1'27"924 29 14 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01"731 1'27"956 25 15 8 R. Grosjean Haas +01"890 1'28"115 27 16 20 K. Magnussen Haas +02"068 1'28"293 27 17 63 G. Russell Williams +02"118 1'28"343 27 18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02"145 1'28"370 29 19 6 N. Latifi Williams +02"716 1'28"941 25 20 18 L. Stroll Racing Point 0

Nicola Saglia