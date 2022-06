Dopo le qualifiche sul bagnato di ieri sarà Max Verstappen a scattare davanti a tutti nel GP Canada 2022. Ma contrariamente alle previsioni non ci sarà una Ferrari al fianco dell’olandese, vista la straordinaria prestazione di Fernando Alonso che partirà in prima fila proprio davanti al suo connazionale del Cavallino Carlos Sainz. Scatteranno più indietro Charles Leclerc e Sergio Perez, con il monegasco chiamato da una grande impresa per cercare di non perdere troppi punti dalla vetta della classifica iridata. Seguite tutte le fasi del GP grazie alla nostra cronaca web!

Julian D’Agata