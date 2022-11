Tutto pronto ad Interlagos per la terza ed ultima Sprint Race di questa stagione di F1. A partire dalla pole position sarà un sorprendente Kevin Magnussen con la Haas, che avrà al suo fianco in prima fila il Campione del Mondo in carica Max Verstappen. La Ferrari invece scatterà dalla quinta posizione con Carlos Sainz e dalla decima con Charles Leclerc, che saranno costretti ad una gran rimonta per raddrizzare il weekend in vista della gara di domani. Chi la spunterà? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Julian D’Agata