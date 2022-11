George Russell vince il GP Brasile davanti a Lewis Hamilton e Carlos Sainz conquistando la sua prima vittoria in carriera e bissando l’affermazione di ieri nella Sprint Race. Quarta e sesta posizione per Charles Leclerc e Max Verstappen costretti ad una gara di rimonta dal fondo dello schieramento.

SUBITO FUORI MAGNUSSEN E RICCIARDO

Scatta in maniera magistrale dalla pole position George Russell con Hamilton e le due Red Bull che riescono a mantenere le proprie posizioni, nonostante Norris cerchi con una manovra piuttosto audace di prendersi la P4 a scapito di Perez. Poche curve e la gara perde immediatamente il protagonista delle qualifiche di venerdì, Kevin Magnussen, che viene toccato da Ricciardo e finisce in testacoda andando a concludere la propria corsa proprio contro la McLaren dell’australiano.

CONTATTI IN PISTA

I duelli in pista si intensificano con il passare dei giri e vedono protagonisti Hamilton e Verstappen e Norris e Leclerc, con l’olandese e il monegasco ad avere la peggio dovendo rientrare ai box per danneggiare l’ala anteriore danneggiata, con il Campione del Mondo e l’inglese della McLaren che verranno in seguito ritenuti responsabili degli episodi e sanzionati con cinque secondi di time penalty

IL RITMO DI RUSSELL

Per tutta la durata della gara Russell impone il suo ritmo alla gara, rimanendo in testa anche dopo le soste ai box, nonostante sia Hamilton che Sainz provino a differenziare la strategia nel tentativo di sopravanzare l’inglese della Mercedes.

BRIVIDO SAFETY CAR

A pochi giri dal termine la Safety Car causata dalla McLaren di Norris rimescola le carte in tavola con Russell che è costretto a dover ricostruire nuovamente le sue possibilità di vittoria. Missione che completa in maniera eccellente e con la maturità da veterano, gestendo sia la ripartenza, sia gli ultimi giri dove non permette mai ad Hamilton di attivare il DRS.

PRIMA AFFERMAZIONE PER GEORGE

Dopo 71 giri piuttosto intensi è George Russell a transitare davanti a tutti per la prima volta in carriera, con Lewis Hamilton, 2°, a completare una strepitosa doppietta Mercedes. Ottimo 3° e 4° posto per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che limitano i danni in ottica Mondiale Costruttori, davanti ad uno strepitoso Fernando Alonso (5°) e alle due Red Bull di Max Verstappen (6°) e Sergio Perez (7°). Chiudono la Top 10 Esteban Ocon (8°), Valtteri Bottas (9°) e Lance Stroll (10°).

Vincenzo Buonpane