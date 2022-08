Fernando Alonso sorprende ancora nelle qualifiche del GP Belgio di F1. L’asturiano di Alpine aveva chiuso la sessione di oggi in sesta posizione, ma la retrocessione di Verstappen e Leclerc in fondo alla griglia gli permetteranno di scattare dalla terza casella. Intanto Otmar Sfaznauer non risparmia l’ennesima frecciata ad Oscar Piastri.

GRANDE OCCASIONE

Una griglia che domani sarà rivoluzionata a causa delle molteplici penalità arrivate per sostituzione delle power-unit o parti di essa da parte di diversi piloti. A beneficiare di questa insolita situazione è stato Fernando Alonso, che nelle qualifiche del GP Belgio di F1 riesce a piazzarsi in terza posizione nonostante avesse segnato il sesto miglior tempo di giornata. Sesto tempo che è arrivato anche grazie all’aiuto di Esteban Ocon (che domani partirà 17esimo), che ha dato la scia al compagno nel secondo run della Q3. Una scia preziosa, che ha permesso ad Alonso di mettersi davanti alle due Mercedes e che vale una grande occasione per la gara di domani.

Grande occasione quindi per Fernando Alonso, che domani avrà la possibilità di scattare dalla seconda fila subito dietro Sainz e Perez. Per l’asturiano sarà importante ottenere un risultato importante, considerato anche il clima teso in casa Alpine. Fernando infatti ha sorpreso tutti per la sua scelta di passare in Aston Martin ma anche per il tempismo con cui è uscita la notizia. Tutti infatti davano per scontato il suo rinnovo, ma lo spagnolo ha preferito fare altre scelte. Scelte dettate dalla mancanza di fiducia da parte dell’ambiente Alpine, nel quale già da alcuni mesi giravano le indiscrezioni su Oscar Piastri per prenderne il posto.

PIASTRI ANCORA NEL MIRINO

A proposito di Oscar Piastri, Otmar Sfaznauer non ha risparmiato l’ennesima frecciata al giovane talento australiano. Il team Principal di Alpine infatti aveva già avvisato Piastri che sarebbe stato lui a prendere il posto del partente Alonso, e tutto si aspettava tranne quanto è accaduto. Sfaznauer ha infatti dichiarato: “Avevo avvisato Oscar prima di dare l’annuncio. Lui stava lavorando al simulatore, quindi sono andato a trovarlo. Mi ha sorriso e mi ha ringraziato per l’opportunità. E’ per questo che abbiamo rilasciato il comunicato così presto”.

Sfaznauer ha poi aggiunto: “Abbiamo reagito velocemente alla notizia di Alonso e non volevamo perdere altro tempo con il suo management. Ma abbiamo scoperto della decisione di Oscar tramite i social media. I termini del contratto sono fino al 2024 con un opzione di rinnovo alla fine del 2023. Ma c’è dell’altro anche se non amo entrare nei particolari della questione. Dico solo che è stato deludente che Piastri non abbia mantenuto la sua promessa di correre per noi quando ne avrebbe avuto l’occasione. Aspetteremo fino a martedì, e successivamente analizzeremo la situazione in base alle informazioni che abbiamo e prenderemo la nostra decisione”.

Decisione che speriamo metta tutti d’accordo e che non ci siano strascichi a livello legale. Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli approfondimenti sulla questione e non solo.

Julian D’Agata