Max Verstappen chiude al comando la terza sessione di prove libere del GP del Belgio in attesa delle qualifiche in programma alle 15:00. Turno condizionato dall’acqua, con le Red Bull che hanno dimostrato di essere le più veloci in queste condizioni. Staccato di oltre un secondo invece il leader del mondiale Lewis Hamilton.

RED BULL PIÙ FORTE SUL BAGNATO

Se in condizioni di asciutto l’auto più forte è parsa la Mercedes, in condizioni di bagnato la situazione è cambiata. Velocissime infatti entrambe le Red Bull, con un Verstappen primo nella classifica dei tempi con 1:56.924.

Tempo strepitoso per l’olandese, che ha staccato di oltre 9 decimi il suo compagno di squadra Sergio Perez, secondo. Il messicano è risultato però il più veloce nel secondo settore.

Terzo invece Hamilton, staccato però di oltre un secondo dal leader della sessione. Giornata difficile fino a questo momento per la Mercedes, soltanto undicesima con Valtteri Bottas. Addirittura di 2.8 secondi il distacco tra il finlandese e Verstappen, segno che al momento alla squadra anglo-tedesca manca ancora qualcosa sul bagnato.

NORRIS SORPRENDE, MALE LE FERRARI

Ottimo il quarto tempo ottenuto da Lando Norris, che sul finire del turno ha anche provato a girare con gomma slick, dovendo però rientrare subito ai box per via delle condizioni dell’asfalto non ancora adatte al tipo di gomma.

A seguire Esteban Ocon, davanti a Lance Stroll e Pierre Gasly. Ottavo invece Sebastian Vettel, davanti ad un ottimo George Russell, nono al volante della Williams. A chiudere la top ten Fernando Alonso.

Week-end difficile fino a questo momento per la Ferrari. Le rosse di Maranello hanno infatti chiuso in quattordicesima e sedicesima posizione, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il monegasco ha addirittura fatto peggio di Mick Schumacher, che ha strappato un ottimo quindicesimo tempo.

Male anche le Alfa Romeo Racing, con Antonio Giovinazzi diciottesimo e Kimi Raikkonen ultimo.

Prossimo appuntamento alle 15 con le qualifiche del GP del Belgio.

CLASSIFICA COMPLETA

LEGGI ANCHE:

Carlo Luciani