È di Max Verstappen il miglior tempo di queste FP2 anomale, iniziate con l’asfalto umido e finite in condizioni di pista asciutta. L’olandese della Red Bull ha preceduto le due Mercedes, per poi chiudere la sessione in barriera provocando la bandiera rossa.

AVVIO BAGNATO, MA NON TROPPO

L’asfalto del circuito di Spa-Francorchamps è umido ma non abbastanza per poter girare con le gomme intermedie, ma allo stesso tempo troppo scivoloso per le slick. Per fare una citazione alla Aldo, Giovanni e Giacomo, i piloti non possono né scendere e né salire.

Il primo pilota a far segnare un tempo è Lando Norris, che fa girare la sua McLaren in 1:48.219, poi migliorato in 1:47.138, con gomme dure.

La differenza tra le gomme dure e le medie si fa sentire soprattutto nelle posizioni di testa: Bottas fa segnare un 1:44.513, precedendo di 31 millesimi il suo compagno di squadra e Verstappen, con un tempo di 1:45.127. Nelle prime sei posizioni ci sono piloti su gomme medie nuove: Oltre a Bottas, Hamilton e Verstappen, troviamo anche Perez, fresco di rinnovo, Gasly e Alonso.

CONDIZIONI NORMALI, SI PUÒ GIRARE

Latifi tenta l’impresa con le soft nel momento in cui la direzione gara comunica le condizioni di grip normali, fanno lo stesso Russell e Bottas. Il riscontro cronometrico per il canadese non è confortante, ma il suo compagno di squadra riesce a migliorarsi e salire in tredicesima piazza.

A 30 minuti dal termine nessun pilota gira su gomme dure, anzi, girano tutti su soft tranne le due Ferrari che sono ferme ai box. Nello stesso momento in cui Sainz, primo dei ferraristi a girare con le soft, scende in pista, Verstappen fa segnare un ottimo 1:44.472.

Ocon si gira, e costringe Leclerc ad abortire il suo giro. Nessun problema per il francese dell’Alpine, che riparte dopo qualche istante facendo rimuovere le bandiere gialle. Leclerc non si lancia, anzi, lo fa contro il muretto a Les Combes, proprio nel momento in cui stava facendo registrare il record personale. Sospensione anteriore distrutta, ha dato troppo sterzo nel cambio di direzione perdendo il punto di corda ed entrando in sovrasterzo indotto. Bandiera rossa, tutti fermi ai box.

SIMULAZIONE PASSO GARA… O FORSE NO?

Semaforo verde a 10 minuti dal termine, e tutti i piloti tornano a riempire la pista. Si parla di simulazione passo gara, e sono solo tre i piloti a girare con gomme dure: Russell, Ocon e Stroll. Gomme gialle invece per Mazepin, Latifi, Raikkonen, Hamilton, Bottas e Verstappen. Tutti gli altri scelgono le gomme rosse, quelle con la mescola più morbida.

Max Verstappen mette la parola fine alle Prove Libere 2, nel senso letterale della parola: perde la vettura a Les Combes, si gira, sfiora il muro portando via lo striscione, inondando la pista di ghiaia e danneggiando la sospensione posteriore sinistra. Bandiera rossa a poco meno di 3 minuti dalla fine, sessione finita.

Beppe Dammacco

LEGGI ANCHE: GP BELGIO, LIBERE 1: BOTTAS PRECEDE VERSTAPPEN