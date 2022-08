Giornata da dimenticare per la Ferrari a Spa-Francorchamps. Sul circuito in cui Charles Leclerc conquistò il suo primo successo in F1 tre anni fa, le rosse hanno faticato e non poco. Soltanto sesto oggi il monegasco, sfortunato e penalizzato. Ultimo gradino del podio invece per Carlos Sainz, seppur di poco davanti alla Mercedes di George Russell.

FERRARI TERZA FORZA?

Senza ombra di dubbio quello che si è appena concluso è il week-end peggiore di questa stagione per la Ferrari in termini di prestazioni. Dopo aver dato prova nelle giornate di ieri e venerdì di essere alle spalle della Red Bull, in gara la Scuderia di Maranello ha confermato non solo questo aspetto, ma anche di poter essere attaccata dalla Mercedes. Nonostante le difficoltà nel corso delle qualifiche, in gara le frecce d’argento hanno mostrato un buon passo con Russell, riuscendo quasi a chiudere il gap con Sainz, salvo poi attestarsi sui 2 secondi di ritardo dallo spagnolo.

Peccato non aver visto in azione Lewis Hamilton (uscito di scena al primo giro), che sarebbe rientrato sicuramente nella lotta per il podio, dando un altro riferimento importante sulla competitività della Ferrari. Se quanto visto oggi dovesse trovare conferma nelle prossime gare, l’unica lotta possibile per il Cavallino sarà per il secondo posto nel mondiale costruttori…

LECLERC SOLO SESTO

Detto del podio di Sainz, l’altra Ferrari di Leclerc ha chiuso soltanto in sesta posizione. Pur tagliando il traguardo in quinta piazza, il monegasco ha subito una penalità di 5 secondi per aver superato il limite di velocità in corsia box nel corso del suo ultimo pit stop a due giri dalla fine. Doppio errore, del pilota… e del team, che ha richiamato il suo pilota certo di poter mantenere la posizione su Fernando Alonso. Lo spagnolo, invece, è riuscito a superare la rossa, togliendo di fatto la possibilità all’avversario di ottenere il giro più veloce. Insomma, altra giornata da incubo per Leclerc, iniziata già in maniera sfortunata con una sosta di troppo per rimuovere una visiera a strappo finita nel disco del freno anteriore destro.

MONDIALE FINITO

Se ancora ci fossero dei dubbi, il risultato di oggi mette definitivamente fine alle speranze mondiali di Ferrari e Leclerc. La matematica dice il contrario, ma a meno di eventi clamorosi saranno Red Bull e Verstappen ad aggiudicarsi i titoli in palio. Oltre agli errori commessi nella prima parte di stagione, dopo la pausa estiva la monoposto non sembra nemmeno più avere la stessa competitività. Un film già visto che si conclude sempre con lo stesso finale: sarà per l’anno prossimo.

Carlo Luciani

